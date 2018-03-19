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İNCE'YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile birlikte, yeni den Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanlığına seçilen Mesut İnce ‘ ye ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

İNCE'YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile birlikte, yeni den Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanlığına seçilen Mesut İnce ‘ ye ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

busabahmalatya
busabahmalatya
19 Mart 2018 Pazartesi 16:59
İNCE'YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Ziyarette konuşana CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Türkiye’nin birçok mesele olduğunu gibi şoför esnafın sorunlarının olduğunu belerterek, “Kendi mesleğinizle ilgili sorunlarınız var biz temel olarak bu konulara yaklaşımız şu mutlaka bir değişiklik yapılacaksa yenilik yapılacaksa olay paydaşlarıyla konuşularak yapılması lazım. Eğer olayı paydaşlarıyla muhataplarıyla konuşmadan yapılan şeylerde birkaç yıl sonra birçok eksiklik görülüyor ve bunlar değiştirilmek zorunda kalınıyor” dedi. 


Minibüsçülerin bazen olumsuz yönleriyle gündeme geldiğini ifade eden Ağbaba, "Son dönmede çocuklara çocuk ölümleri çocukların unutulması kamuoyunun gündemine gelmekte ailenin de ihmali var belki servis teki arkadaşlarımızın da ihmali var bununla ilgili tedbir alınmalı bunlar çözülmeli ancak bunlar yapılırken de söylediğimiz gibi meslek sahipleriyle görüşülerek bunlar yapılmalı çünkü işin içerinde eksiklikleri de fazlalıkları da gören sizsiziniz. Sonuçta oda olarak siz mesleğiniz yüceltmek istersiniz mesleği yüceltmek sizin göreviniz ebetteki sorunları çözmekte sizin göreviniz meslekte bazen eksiklikler olabilir onu da gidermek sizin göreviniz burada şöyle bir şey yayılması doğru değil sanki minibüsçü servisçi arkadaşlar bunu kasten yapıyormuş gibi bir havanın verilmesini doğru bulmadığımızı söylemek istiyorum. Nasıl ki her meslekte zaman zaman eksiklikler olabilir sizin de mesleğinizde oluyor bunu bütün mensuplara yansıtmak doğru değil bunu yanlış bulduğumuzu söylemek istiyoruz. Öğrencilerimiz, çocuklarımız olduğu sürece servislerde olacak. Eskiden böyle bir ihtiyaç yoktu çünkü her yer yürüme mesafesindeydi, taşımalı eğitim çeşitli değişikliklerle beraber bu meslek devam edecek büyüyerek devam edecek. Tabi bazen sizin de fedakârlıklar göstermeniz gerekecek. Sizin de çocuklarımız aha sağlıklı koşullarda taşımak için belki sizin de fedakarlık yapmanı gerekecek ama temel prensip mutlaka bu konular yapılırken herkesin görüşünün alınması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu. 


Afrin operasyondaki son durumu da değerlendiren Ağbaba, "Afrin dün başarıyla teslim alındı şunu söyleyelim askerlerimizin şehit olmaması kazasız belasız girmesi herkesi memnun etti, bizleri de memnun etti. Buradaki Afrin’deki olan siyasi meselinin ötesinde olduğunu hepimizin görmesi bilmesi gerekiyor Türk silahlı kuvvetleri oradaki Mehmetçik herkesin Mehmetçiği hepimizin askeri şehit hepimizin şehidi hepimizin gazisi buradan belirtmek istiyorum. Malatya ile ilgili bir iki şey söylemek istersek son dönemde artan trafik problemleri var onalar da sizi etkiliyor çeşitli sıkıntılar da sizi etkiliyor ben her zaman olduğu gibi görevimiz yapamaya çalışıyorum. Bir Malatyalı milletvekili olarak düşüncelerimi söylemeye çalışıyorum. Yani oyu alsam da almasam da herkesin sesini mecliste duyurmaya çalışıyorum. Onu da başarıyla yaptığımı söyleyebilirim. Bundan sonrada böyle olacak. Kimin ne sorunu varsa kimin ne derdi varsa onları meclise getirmekten büyük bir mutluluk duyarım onların çözülmesinde de elimden geleni yaparım. Sadece muhalefet olmak konuşmakla olmuyor bazen bir lafı çok kere tekrara ederek sorunlar çözülebiliyor bunu da yapmaya devam edeceğimi söylemek isterim" şeklinde konuştu. 


Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce’de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Servisçi ve şoför arkadaşlarımızın son zamanlarda büyük sıkıntıları var. Özelikle servisçi esnafımızın üzerinde son zamanlarda yapılan sıkı denetimler ve uygulamalar esnafımızı huzursuz etmektedir. Özelikle 4 bakanlığımızın toplanarak çıkarmış olduğu servis yönetmenliğindeki çoğu maddelere itiraz ediyoruz, bunun tekrardan meclis gündemine alınıp yönetmenlikte değişiklik yapılmasını istiyoruz. Uçaklarda dahil olamayan sensörün servislerden istenmesi gibi birçok maddenin servis esnafının görüşü alınmada çıkarılan bu yönetmenliğe itiraz ediyoruz 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılında çalışmalarımızın daha iyi verimli ola bilmesi için yönetmenliği bir kez daha gözde geçirilmesini istiyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
ChpVeli AğbabaEnver KirazMesut InceMalatya
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