24 Şubat 2017 Cuma

“İLKEL ANLAYIŞ!”

Eski Köy Garajı esnaflarına destek veren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Böyle bir ilkel anlayışı kınıyoruz. Bu insanlara saygısızlıktır. Gerçekten ahlak dışı davranıştır. İnsanların yolunu bu şekilde kapatamazsınız!” dedi.

24 Şubat 2017 Cuma 14:42
“İLKEL ANLAYIŞ!”

  Eski Köy Garajı’nda esnaflık yapan şoförlere destek vermek için Köy Garajı’na Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, bir basın açıklaması yaptı.  “Böyle bir anlayış olabilir mi?” diye soran Başkan Kiraz, insanların çeşitli ilçelere yolculuk yaptığı bir Köy Garajını toprak yığınıyla kapatılmasına tepki gösterdi.

“ŞOFÖRLER ODASI YOK MU?”
  “Şoförler Odası yok mu?” diye soran Başkan Kiraz, “Böyle bir anlayış kabul edilebilir mi? Peki, belediye bunu yapıyor. Şoförler Odası yok mu? Şoförlere sahip çıkacak kimse yok mu? Her fırsatta belediye iktidara yağcılık yapan o oda başkanları gelsinler buradaki kendi temsilcilerine, kendi üyelerine sahip çıksınlar. O şoförler Odası var ya ondan bahsediyorum. Bu insanlar taşıma yapabilmek için sabahtan bu yana sıkıntılarını dile getiriyorlar” dedi.

MİNİBÜSÇÜLERİN YANINDAYIZ
  Eski Köy Garajı’ndan insanların yürüyerek merkeze gidebildiğini kaydeden Başkan Kiraz, “Bu esnafların birçok sıkıntıları, dertleri var. Kendileri evlerine ekmek götürmekte zorlanıyor. Bu esnaflara yolculuk yapan ilçe sakinlerine hizmet ediyorlar. Bir yerde yeni bir garaj yapıyorlar. Bu garaja gelen insanlar Malatya merkeze nasıl gidecek? Biz de buraya geldik minibüsçülerin yanındayız, minibüsçülere destek veriyoruz. Ama böyle bir ilkel anlayışı da kınıyoruz. Bu insanlara saygısızlıktır. Gerçekten ahlak dışı davranıştır. İnsanların yolunu bu şekilde kapatamazsınız. Buradan tekrar Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunuyoruz. Hemen gel şu toprağı kaldır, bu utancı Malatya’ya yaşatma! Bu insanlarla otur en makul çözümü bul. Bu insanlar da taşımacılığını yapsınlar” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL
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