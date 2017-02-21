Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ilk duruşmaya Malatya eski Vali Yardımcısı Şükrü Ö.,Yurt-Kur Malatya Bölge Müdürü Şahin. K., PTT Başmüdürü Fahri O., Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Ramazan B., TÜİK Bölge Müdürü Hüseyin Avni D., Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmen Mehmet K., Darende Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş D., Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali S., ASP İl Müdür Yardımcısı Cevdet T., ASP Müdürlüğünden Mustafa Ö., Malatya SYDV eski Müdürü Nebi T., ASP Personel Şefi Mahmut K. ve Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmen Yusuf G. katıldı.

“KENDİSİ İLE YÜZLEŞMEK İSTİYORUM”

Bolu T Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile mahkemeye katılan Malatya eski Vali Yardımcısı Şükrü Ö. savunmasında, “Ben kollukta, savcılıkta ve tutuklama talebiyle sevk edildiğim Sulh Ceza Hakimliği’nde vermiş olduğum ifadelerimi savunma olarak aynen tekrar ediyorum. Ben 2010 yılında Malatya'ya Vali Yardımcısı olarak tayin edildim. 2012 yılına kadar çalıştım, daha sonra Bakanlık tarafından doktora nedeniyle yurtdışına gönderildim, dönüşte de Kütahya Vali Yardımcısı olarak atandım. Gözaltına alındığımda Kütahya Vali Yardımcısıydım. Tutuklandıktan sonra Isparta Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandım, tutuklu olduğum için halen açıktayım, ancak ihraç edilmedim, ben Mehmet Turmuş'u şu an simasını görsem tanımam. Malatya Vali Yardımcılığı görevini yaptığım dönemde Mehmet Turmuş'un çalıştığı Milli Eğitim ve Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğüne ben bakmadım. Bu sebeple de kendisini hatırlamıyorum. Mehmet Turmuş'un o dönem Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olan Hidayet Bozkurt ile birlikte benim makamıma gelip benimle tanıştığı ve Hidayet Bozkurt'un kendisine benim için ‘iyi bir abimizdir’ şeklindeki beyanının doğru olmadığını, bunun iftira olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Malatya'da Vali Yardımcılığı yaptığım dönemde müftülüğe ben bakıyordum. O dönemde il müftüsü olan Hacı Yusuf Gül ile tanışıyorduk, ancak ben hiçbir zaman Hacı Yusuf Gül'ün yaptığı dini sohbetlere katılmadım. Ben Hacı Yusuf Gül'ün beni ismimi yanlışlıkla zikrettiğini düşünüyorum. Bir din adamı olması hasebiyle kendisine yalan konuştuğu veya iftirada bulunduğu şeklinde beyanda bulunmak istemiyorum, ancak kendisiyle yüzleşmek istiyorum” diye konuştu.

“DİNİ SOHBETLER YAPIYORDUK”

Malatya eski İl Müftüsü Hacı Yusuf. G. de savunmasında, “Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığında başkanlık vaizi olarak görev yapıyorum. Malatya'ya tayin olduktan 6-7 ay sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığında Sosyal Hizmetler Müdürü olarak görev yapan Muhittin Turan yanıma gelip ‘hocam sizden önceki il müftümüz daire müdürleriyle dini sohbetler yapıyordu, sizinle bu sohbetleri yapalım’ şeklinde teklifte bulununca ben de vaktimin çok olmadığını, ancak fırsat bulduğumda olabileceğini söyledim. Benden önceki müftüyü aradım, kendisinin böyle bir sohbet yapıp yapmadığını sordum, o da bana yaptığını ve herhangi bir sorun çıkmadığını söyledi. Ben de teklifi bu sebeple kabul ettim. Teklifi kabul etmemin esas sebebi de sohbet edecek kitlenin daire müdürlerinden oluşmasıydı. Daha sonra Muhittin Turan'a sohbetin konusunu ve kitapların tarafımdan belirleneceğini söyledim, o da kabul etti. Bunun üzerine zaman zaman fırsat buldukça bu sohbetlere katıldım, bu sohbetlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basımı yapılan ve hadis kitabi olan Riyazüs Salihin ve iki ciltlik İslam İlmihalinden dersler yapıyorduk. Sorulan sorulara ben cevap veriyordum. Ben bu sohbetlere herhangi bir yapının mensubu olarak katılmadım, il müftüsü olarak Allah rızası olarak katıldım. Sohbet yaptığım yerin FETÖ’ye ait bir yer olduğunu bilmiyordum. Yine bu sohbetlere FETÖ’nün Malatya il imamı olduğu söylenen Eyüp Doğan'ın katıldığını görmedim. Yine o tarihte Malatya'da Vali yardımcısı olarak çalışan huzurdaki sanık Şükrü Özcan hiçbir zaman bu sohbetlere katılmadı. Sanık Hüseyin Avni Dızman'ı hatırlıyorum, ara sıra bu sohbetlere katılıyordu. Sanık Ramazan Batur'u tanıyorum ancak bu sohbetlere katıldığını hatırlamıyorum” dedi.

DAVALAR GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmasında FETÖ/PDY üyeliği, mensubiyeti, iltisaki veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince 14 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda toplam 54 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. Şüpheliler hakkında açılan davalar görülmeye başlandı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLU…

Mahkeme heyeti, dava dosyalarında ASP Müdürlüğü-öğretmen Mehmet İ., ASP Müdürlüğü memur-Abdullah K., ASP eski il müdürü Hidayet B., Milli Eğitim Müdürlüğü-öğretmen ve Malatya Valiliği Etik Komisyonu Kamu Görevlileri Etik Kurulu Eğiticisi Ramazan Y., Milli Eğitim Müdürlüğü-öğretmen Metin A., Malatya Büyükşehir Belediyesi Eski Sosyal Hizmetler Müdürü Muhittin T., kapatılan Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Basın Bürosu Sorumlusu Ayhan K. ve Muhasebeci Hüseyin F. hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

TAHİR ÖZÇELİK