İl yönetimi istifa etti

AK Parti Genel Merkezi tarafından 17 Mayıs 2018’de İl Başkanlığına atanan İhsan Koca başkanlığındaki il yönetim kurulunun yeniden oluşturulması için, mevcut il yönetim kurulu üyeleri toplu olarak istifa etti.

AKP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, “Genel Merkezimizin talimatlarıyla 18 Mayıs’ta İl Başkanlığımıza atanan Sayın İhsan Koca Başkanımızın yapılan istişareler sonucu 24 Haziran Seçimleri sonrasına ertelenen yeni Yönetim Kurulunun oluşturulması ve İl Başkanımızın yeni yönetim kurulu oluşturulurken rahat çalışabilmesi için mevcut İl Yönetim Kurulu üyelerimiz kendi arzu ve istekleri ile istifa ederek İl Başkanlığımıza sunmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” denildi.



İl Başkanlığı görevi süren İhsan Koca’nın, yeni bir yönetim oluşturacağı ve bunu genel merkezin onayına sunacağı ifade edildi.