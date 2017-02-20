20 Şubat 2017 Pazartesi

İl Divanı toplandı

Saadet Partisi Malatya İl Divanı yapıldı. İl yönetim kurulu ve ilçe başkanlarının katıldığı divan toplantısı öncesinde, basına açık bölümde Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Asiltürk gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

20 Şubat 2017 Pazartesi 17:04
İl Divanı toplandı

  Mehmet Asiltürk, “Bizler bütün farklı fikirler ile bir milletiz. Bu iktidar mensupları ile geçmişimizde ayrıca bir dostluğumuz vardır. Ancak hakiki dost acı söyler. Biz kimsenin safında değiliz. Biz haktan başka hukuktan başka milletten başka kimsenin yanında durmadık, saf tutmadık. Saadet Partisi başkanlık sistemine değil bugün milletin önüne getirilen metne karşıdır. Eğer başından beri üzerinde durduğumuz çekingelerimiz dikkate alınsa, kuvvetler ayrımı ilkesi hayata geçirilmiş olsa, yargı bağımsızlığı teminat altına alınmış olsaydı hiç tereddütsüz biz buna ‘evet’ derdik. Bu referanduma evet diyenler bölücü olmadığı gibi hayır diyenlerde  vatan haini değildir” dedi.
  Battalgazi ilçe başkanı Abuzer Gögüs, Yazıhan ilçe başkanı Bekir Yılmaz ve Pütürge ilçe başkanı Hasan Yılmaz’ın da açıklamalarda bulunduğu basın toplantısının ardından divan toplantısı basına kapalı bir şekilde ilçe faaliyet müzakereleri ile devam etti.

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