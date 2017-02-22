22 Şubat 2017 Çarşamba

İki savcı ve bir hakim Meslekten ihraç edildi

Malatya’da iki savcı ile bir hakim KHK kapsamında meslekten ihraç edildi.

22 Şubat 2017 Çarşamba 11:21
İki savcı ve bir hakim Meslekten ihraç edildi

HSYK 2. Dairesi FETÖ/PDY ile bağlantısı tespit edilen 227 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti. Meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısı toplamda ise 3 bin 886 oldu.

FETÖ/PDY İLE İLTİSAK VE İRTİBATLI
  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulunun, 2 bin 847 hakim ve savcının meslekten ihracına ilişkin kararının gerekçesinde, “Adı geçenlerin Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 3’üncü maddesi uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Malatya Adliyesinde görevli cumhuriyet savcıları  A. Y., B.S. ve eşi hakim  A.S.’nin OHAL kapsamında HSYK tarafından ihraç edildiği öğrenildi.

TAHİR ÖZÇELİK
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