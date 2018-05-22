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İhsan Koca'dan liste değerlendirmesi

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca AK Parti Malatya milletvekili aday listesini değerlendirdi. 

İhsan Koca'dan liste değerlendirmesi

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca AK Parti Malatya milletvekili aday listesini değerlendirdi. 

22 Mayıs 2018 Salı 12:20
İhsan Koca'dan liste değerlendirmesi

Listenin hayırlı olmasını temenni eden Koca, 24 Haziran seçimlerinin önemine değindi. 
Koca, “Demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından olan Parlamenter Sistemden Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiş olan 24 Haziran seçimlerinin birinci ayağını geride bırakmış bulunuyoruz. Partilerin milletvekilliği aday listeleri YSK’ya sunuldu. Partimizin de aday listeleri dolayısıyla bugün açıklanmış oldu. Ben açıklanan listelerin ilimize partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Seçilecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah biz AK Parti ailesi olarak bu seçimlerin önemine binaen başarılı olacağımızı ifade etmek istiyoruz” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaIhsan KocaAk PartiDeğerlendirme
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