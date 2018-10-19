“İddiaları gündeme getirenler eleştiriliyor!”

Malatya’da son haftalarda en çok tartışılan konularının başında Esenlik Şirketi’nde yaşanılanlar geliyor. Malatya kamuoyunda Esenlik Şirketi’nin borçları karşılığı süpermarketlerinden birini toptancılık yapan bir AKP Milletvekiline verdiği, aynı marketi tekrar milletvekilinden kiraladığı, şirketin borç batağında olduğu, ihalelere girmek için kendi çalışanlarına şirket açtırdıkları, Esenlik Şirketi’nin markası olan EPAK isimli ürünlerin içlerinin başka ürünlerle değiştirilerek reyonlarda satıldığı, şirketin bu şekilde dolandırıldığı, durumun tespit edildiği, yaşanılan bu gelişmelerin hiçbirinin savcılığa intikal ettirilmediği konuşuluyor.

“Bu iddialardan onda biri bile başka bir ülkede yaşanmış olsa tüm sorumlular istifa ederdi” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Ancak gelin görün ki bizde bırakın istifa etmeyi, muhataplar koltuklarında oturmaya devam ediyor, gerçekleri söyleyen kişileri eleştiriyor” dedi.

AĞBABA’DAN SORULAR

Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda yaptığı basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ağbaba, Esenlik’te yaşanılanları Meclis gündemine de taşıdı. Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

“1-Esenlik Şirketi’nin süpermarketlerinden AKP Milletvekilinin şirketine olan borçtan dolayı yerleri ile birlikte verildiği milletvekilinin avukatları tarafından kabul edilmiştir. Esenlik Şirketi’nin ihaleye çıkmadan borcuna karşılık tüm Malatyalıların sahibi olduğu bir marketi devretmesi yasal mıdır? Etik midir?

2-Bu marketin milletvekiline devredildikten sonra tekrar vekilden kiralandığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise ne kadar kira ücreti belirlenmiştir? Milletvekilinin süpermarketleri hem satın alarak hem de kiralayarak para kazandığı doğru mudur?

3-Esenlik Şirketi’nin toplam borcu ne kadardır? Bu borç içerisinde AKP’li milletvekili, belediye başkanı, il/ilçe yöneticilerine ait borçlar var mıdır? Var ise bu borç miktarı ne kadardır?

4-Şirket çalışanlarından ihalelere girmek için ayrı şirket açanlar var mıdır? Bakanlığınıza bu konuyla ilgili suç duyurusu gerçekleşmiş midir?

5-EPAK isimli ürünlerin içlerinin başla ürünlerle değiştirildiği, bu şekli ile reyonlarda satıldığı, konunun anlaşılması üzerine reyonlardaki bu ürünlerin toplatıldığı iddiaları doğru mudur?

6-esenlik Şirketi’nde kaç müdür istihdam edilmektedir? Bu müdürlerin maaşları ne kadardır?

7-Şirketin borçlarından dolayı idari binasını satmak istediği doğru mudur?

8-Şirkete ait süpermarket, inşaat emlak, temizlik, beton, MAŞTİ, sosyal tesisler ve canlı hayvan pazarının ayrı ayrı kar-zarar durumu nedir?

9-Şirketin bankalara ipotek olarak verdiği yerler var mıdır? Var ise bu yerler nerelerdir?

10-Esenlik Şirketi’nin 2002 yılından itibaren yıllara göre kar-zarar durumu nedir?

11-Şirket,2016-2018 yılları arasında hangi alacaklılarını, gayrimenkullerini satmıştır?

12-Bu gayrimenkullerini kaça liraya satmıştır?

13-Şirketin marketlerinde raflarda yer almak isteyen firmaların gayrı resmi şekilde ödeme yaptığı iddiaları doğru mudur? Raf parası alınan/alınmayan firmalar hangileridir?”