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Hizmet için aday oldum

AK Parti Malatya Milletvekili aday adayı Dr. Özcan Mercan, seçim bildirgesinde Malatya’nın Anadolu’nun kültürel zenginliklerinden beslenmiş, Anadolu ​​​​​​​kültürüne katkı sağlamış engin tarihsel ve kültürel birikime sahip, dünyanın en eski medeniyetlerinin kurulup yaşadığı, şahsına münhasır farklı özellikleri ile ülkemizin önemli illerinden olduğunu ifade etti.

Hizmet için aday oldum

AK Parti Malatya Milletvekili aday adayı Dr. Özcan Mercan, seçim bildirgesinde Malatya’nın Anadolu’nun kültürel zenginliklerinden beslenmiş, Anadolu ​​​​​​​kültürüne katkı sağlamış engin tarihsel ve kültürel birikime sahip, dünyanın en eski medeniyetlerinin kurulup yaşadığı, şahsına münhasır farklı özellikleri ile ülkemizin önemli illerinden olduğunu ifade etti.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 16:17
Hizmet için aday oldum

AK Parti Malatya Milletvekili aday adayı Dr. Özcan Mercan, seçim bildirgesinde; “Ülkemiz, tarihi boyunca dâhili ve harici birçok nedene dayalı olarak geri bırakılmış, halkımız hak ettiği refah seviyesinin ve demokrasinin çok altında bir standartta yaşamaya mahkûm edilmiş, halkımızın değerleri baskı altına alınmış, ekonomik bakımdan uluslararası kuruluşlara muhtaç duruma getirilmiştir. Böyle bir ortamda iktidara gelen partimiz birçok alanda ciddi çalışmalar yaparak durumu tersine döndürmüş, ülkemiz ekonomik ve sosyal yönden önemli mesafeler kat ederek küresel bir aktör olma konumuna gelmiştir. Bu başarı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti kadroları sayesinde sağlanmıştır.”

MALATYA’DA 16 YIL BOYUNCA

Mercan, açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

“AK Parti döneminde Ülkemizdeki değişim ve dönüşümden Malatya’mız da nasibini almış ve geçen 16 senede önemli mesafeler alınmıştır. İlimiz tarım sektörünün yanında sanayide de önemli noktalara gelmiş, ayrıca insanımız daha dinamik bir bakış açısı yakalamıştır.  Malatya’mız bugün 16 yıl öncesine oranla çok daha iyi bir noktaya gelmiştir. Gerek ekonomik büyüklük olarak, gerekse altyapı hizmetleri ve kentleşme noktasında önemli gelişme sağlamış ilimiz, bölgesinde bir cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir.  Partimizin bu kutlu yolculuğunun başarısının yeni ufuklar açılarak sürdürülmesi, ülkemizin ve ilimizin geleceği açısından son derece önemlidir. Partimizin bu yolculuğunda kentimizin geleceği ile ilgili söyleyeceği sözü,  hazırladığı projesi olan insan odaklı yeni siyasetçilerin hizmet bayrağını daha ileri taşıyacağı muhakkaktır.

HİZMET İÇİN ADAY OLDUM..

Ben kuruluşundan bu yana Ak Parti’mizin çeşitli organlarında ve ilimizdeki bazı Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev almış ülkesi ve kenti için dertlenen bir hemşeriniz olarak, iş ve siyasi yaşamımdaki tecrübelerimi farklı bir mecraya taşıyarak, kentim ve ülkeme hizmet için milletvekili aday adayı olmuş bulunuyorum.

SEÇİLDİĞİM TAKDİRDE, İNSAN ODAKLI..

Seçildiğim takdirde, sorunların çözümünde kamu, özel sektör ve sivil toplum birlikteliği sağlayıp, halkımızın tüm kesimleriyle iletişim kanallarını açık tutacağım. İlimizin gelişimi için faydalı olacağına inandığımız her türlü girişimin içerisinde ve destekçisi olacağım. Malatya’ya hizmet ederken de her şeyin merkezine insanı koyarak “insan odaklı bir anlayışla” hizmetlerimi yürütmeye çalışacağım.

MALATYA İÇİN HEP BİRLİKTE!

Halkımızın tümünün asgari hayat standardını yakalamış olduğu bir Malatya’ya hep birlikte ulaşma umuduyla tüm hemşerilerimin desteklerini bekliyor, AK Parti milletvekilliği aday adaylığımın hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan diler selam ve saygılarımı sunarım.”

Son Güncelleme: 12.05.2018 18:04
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