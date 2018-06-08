"Hızlı trenle milletimizi buluşturuyoruz"

Çalık, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Temelli Caddesi'nde ve Sıtmapınarı'nda esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Çalık, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua eden teyzeye sarıldı.

Vatandaş ve esnafların 'Durmak yok yola devam' ifadeleriyle karşılanan Çalık, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hem dua hem de destek istedi.

Çalık'ın Sıtmapınarı ziyaretinde bir kadın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, diğer adaylarla hiç kıyaslayamam. İnsan aklını kullanıp ona göre oy verecek. Türkiye kolaylıkla bu noktaya geldi. Tayyip Erdoğan öncesini düşünürsek, kıymetini bilmemiz lazım" diye konuştu.

Esnafların yoğun ilgisi altında ziyaretlerini gerçekleştiren Çalık'a, bir çiçekçi mavi gül takdim etti. Çalık ise bisikletine AK Parti bayrağını takan bir vatandaşa çiçeği hediye etti.

Yaşlı bir kadınla otobüs durağında sohbet eden Çalık, alışveriş yapan kadınlar, genç ve çocuklarla yakından ilgilendi. Gençlerin öz çekim isteklerini geri çevirmeyen Çalık, "AK Parti'yle durmak yok yola devam" dedi.

Çalık, esnaf gezisinin ardından Devlet Demir Yolları 5.Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Çalık, AK Parti iktidarlarıyla birlikte bütün ulaşım yollarını; hava, deniz, kara ve demiryollarını reformlarla, çok önemli ve yüzyılda yapılamayan yatırımlarla çağ atlattıklarını ifade ederek, "Karayollarımızın Malatya'mızda önemli hizmetler yaptı. Malatya-Elazığ, Malatya-Sivas, Malatya-Kayseri, Malatya-Adana ve Malatya-Gaziantep yollarımız başta olmak üzere işlemlerimizi tamamladık. Havaalanı yolumuzu tamamladık. Havaalanı terminal binamızı yeniliyoruz. Malatya'da bir milyona yakın yolcu kapasitesi var, yeni yapacağımız terminal binasıyla birlikte halkın yolu olan havaalanımıza yolcularımızı kabul edeceğiz" diye konuştu.

DEMİRYOLLARINDA ÖNEMLİ KAZANIMLAR…

Demiryollarında Malatya'ya çok önemli hizmetler yaptıklarını dile getiren Çalık, "16 yıl boyunca hem yüklerimiz hem mavi trenlerimiz hem demir yollarımız noktasında Malatya'mıza önemli kazanımlar sağlamamıza vesile oldu. Şimdi Allah nasip olursa Cumhurbaşkanımızın 24 Haziran için hazırlanan beyannamesinde Malatya'mızın 2018 Sivas-Malatya hızlı tren proje çalışması devam ediyor. Proje ihalemizi yaptık. Malatya'mıza hızlı treni kazandırıyoruz. İnsanlarımız havayoluyla Malatya'dan İstanbul'a, İzmir'e, Antalya'ya, Almanya'ya, Suudi Arabistan'a kadar gidiyorlar. Bütün ülkeyi demiryolu ağlarıyla ören AK Parti hükümetleri şimdi de hızlı trenle milletimizi buluşturuyor. İstanbul'dan hızlı trene binen vatandaşlarımız Ankara'ya, Ankara'dan Sivas'a, Sivas'tan da Malatya'ya gelecek. Malatya-Elazığ ve Elazığ-Diyarbakır arası hızlı tren projesi ihale çalışmaları devam ediyor. Malatya'mızı hızlı trenle buluşturacağız. Ülkemizin inşasında en önemli çalışmaları ulaşımda gerçekleştirdik. 'Yolların kralı olmaz, kuralı olur' diyen bir Başbakanımız var. Yaklaşık 15 yıl boyunca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yaptı. Birçok yolu birlikte kat ettik. Sevenleri buluşturma adına dağları deldik. 24 Haziran'da da bir kez daha siyasi ve ekonomik istikrarı yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ 3,5 KAT BÜYÜTTÜK"

Yakınca Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Çalık, Yakınca'ya ak hizmetleri getirdiklerini kaydederek, Malatya'ya 19,5 milyarlık yatırım yatıklarını anlattı. Çalık, "Sizin gönlünüzde taht kuran milletin adamı vardı. Adı; rahmetli Turgut Özal idi. Türkiye'ye çağ atlatan adamdı. Türkiye'ye çağ atlatan adamın adını yaşatmak adına Malatya'ya yeni bir üniversite kuruyoruz adı da; Turgut Özal Üniversitesi. Yaptıklarımız yapacaklarımızı teminatıdır. Göz görmeyen, kulağı duymayan, dili olup söylemeyenler var. Yakınca mazlumun yanında, zalimin karşısındadır. Yakınca terör örgütlerinin FETÖ'nün, PKK'nın, PYD'nin, DEAŞ'ın karşısında dimdik durmuştur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güçlendiğini ve 2002'den buyana 3,5 kat ekonomik olarak büyüdüğünü kaydeden Çalık, "Biz, Türkiye'de havaalanları, milli tanklar, milli uçaklar, İHA'lar, SİHA'lar yaptık ama en önemlisi insan hakkı ihlallerini ortadan kaldırdık. Şimdi Türkiye güçlendi. 2002'den bugüne tam 3,5 kat Türkiye ekonomik olarak büyüdü" dedi.

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