AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Parti binasında gerçekleştirilen halk günü toplantısına AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Abdulvahap Şerefhanlı, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Kahtalı düzenli şekilde yapmaya çalıştıkları halk günlerinin bazen aksamalara uğradığını fakat ayda bir defa da olsa bu programı gerçekleştirdiklerini söyledi. Nisan ayında bir referandum olacağını belirten Kahtalı,“ Malatyamız her seferinde AK Partinin bütün seçimlerinde en üst düzeyde destek verdi. Bu defa da Allah nasip ederse Türkiye’de yine ilk 5 girecek” dedi.

“PARTİLERİN DE BİR MÜCADELESİ VAR”

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, halk günü toplantısında gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Milletvekilleri olarak sürekli vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştıklarını kaydetti. CHP’nin referandum çalışmalarında CHP bayrağı ve logosu kullanmayacaklarına da atıfta bulunan Şahin, “Milletin CHP’ye karşı olan bir alerjisi var. Diyorlar ki biz bunu partiler üstü olarak göreceğiz. Hayır, bu kesinlikle partiler üstü değil. Partilerin de bir mücadelesi var. Burada bir zihniyet problemi var. Onlar diyorlar ki siz rejimi değiştiriyorsunuz, biz diyoruz ki köhnemiş, kokuşmuş sistemi değiştiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, “Bu, referandum değil, katsayı belasını bu ülkenin başına tebelleş eden anlayış ile, zihniyet ile bunun ortadan kalkması için mücadele edenlerin hesaplaşmasıdır. Alevi vatandaşlarımızın Alevi kimliklerini söylemekten imtina ettirenlerle Kürt vatandaşlarımızın Kürt kimliklerini sahiplenmelerine engel olanlara karşı vermiş olduğumuz bir hesaplaşmadır. Bu referandum değil seçtiğimiz başbakanları asan ve onları darbecilere yem eden anlayışla, onlara sahip çıkanların bir hesaplaşmasıdır” diye konuştu.

İHA