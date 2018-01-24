Tüm Türkiye'deki kongrelerini tamamladıklarını dile getiren Milletvekili Ağbaba, Malatya’da da hem ilçe hem de il örgütünün seçimini yaparak yönetimleri tekrar belirlediklerini söyledi.

BİRİLERİ KONUŞMALARIMIZDAN RAHATSIZ OLUYOR

Yönetime gelenlere başarılar dileyen Milletvekili Ağbaba, “Yeni seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Umarım önümüzdeki dönem hep birlikte Malatya’nın kaderini değiştirecek çalışmalara imza atarız. Maalesef Malatya’nın bütün sorunlarını Cumhuriyet Halk Partisi gündeme getiriyor. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi Malatya’nın dertleriyle dertlenip Malatya’nın dertlerini gündeme taşıyor. Malatya ile ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Belki birileri bizim konuşmalarımızdan rahatsız oluyor ama bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğimizi de söylemek istiyorum. Tekrar başta İl Başkanımız Enver Kiraz olmak üzere tüm il örgütüne başarılar diliyorum” diye konuştu.

HERKES ADAY OLABİLİR

CHP Olağan Genel Kurultayı’nın gerçekleşeceğini ifade eden Ağbaba, “Ayrıca önümüzdeki ay başında Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı toplanılacak. Bir demokrasi içerisinde geçecek bu kurultayımızda herkesin adayı olma hakkı var. Burada herkes aday olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verecek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerine genel başkanına hakarete varan sözler söyleyerek aday olmak hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi üyesine yakışmaz; onu da belirtmek istiyorum. Hem Parti Meclisimiz hem yüksek disiplin kurulumuz yenilenecek. Önümüzdeki kurultaya Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde gideceğimizi onu destekleyeceğini ve 2019 seçimlerinde giderken Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğini sadece CHP için değil Türkiye için de önemli olduğunu belirtiyor ve bunun altını çizmek istiyorum. Tekrar arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Buradan da ifade ediyorum Kurultayımıza bütün Malatyalıları bekliyoruz” şeklinde konuştu.

BÜYÜK KURULTAYIMIZI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Daha sonra söz alan CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise, şunları kaydetti:

“Örgütümüze her kademede, her noktada önemli katkılarını sunan, desteklerini sunan ve Malatya’da yaptığı çalışmalarla göz dolduran bir çalışma yürütüyor. Aynı zamanda da Türkiye genelinde de Genel Başkan Yardımcısı, bir Malatyalı olarak önemli hizmetler veriyor. Ben kendisine bu konuda tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekilimizin ve Genel Başkan Yardımcımızın belirttiği gibi 3-4 Şubat’ta büyük kurultayımızı gerçekleştiriyoruz. 2019’a giden bu yolda hem referandumda hem de Adalet Yürüyüşünde Türkiye’nin birleştirici rolünü üstlenmiş olan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğine inanıyoruz, güveniyoruz. Ama aynı zamanda şu anda Genel Başkan Yardımcılığını yürüten Sayın Milletvekilimizin Malatya’da olması elbette önemli. Malatyalı olmasının yanı sıra gösterdiği performans daha iyi noktaları hak ettiği noktasında düşüncelerimiz var. Onun da gerçekleşmesi noktasında elimizden gelen gayreti ve desteği Sayın Milletvekilimiz Veli Ağbaba’ya da bu kurultayda sunacağız.”

KİRAZ’DAN ADAYLIK SORUSUNA CEVAP

Bir gazetecinin “Cümle arasında Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba için daha iyi yerlere gelmesinden bahsettiniz. CHP Genel Başkanlığına adaylık mı var?” sorusuna Kiraz, “Genel Başkanımızın arkasında olduğumuzu ifade ettik. Ama onun devamında Sayın Milletvekilimiz de bulunduğu konum itibariyle çok önemli bir konumda. Ve bu konumunun devam etmesi noktasını ifade ettik” dedi. busabahmalatya.com