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Her yeri tek tek dolaşacağız

Sosyal Politikalardan Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Öznur Çalık, Malatya'da AK Parti gençlik kolları üyeleriyle sahurda bir araya geldi. Çalık, “Gençlerimizin altıncı sıra için çalışmasını istiyorum. Ayrıca biz kalan sürede her yeri tek tek dolaşacağız. Hem AK Parti milletvekillerine hem de Cumhurbaşkanımıza destek isteyeceğiz” şeklinde konuştu.

Her yeri tek tek dolaşacağız

Sosyal Politikalardan Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Öznur Çalık, Malatya'da AK Parti gençlik kolları üyeleriyle sahurda bir araya geldi. Çalık, “Gençlerimizin altıncı sıra için çalışmasını istiyorum. Ayrıca biz kalan sürede her yeri tek tek dolaşacağız. Hem AK Parti milletvekillerine hem de Cumhurbaşkanımıza destek isteyeceğiz” şeklinde konuştu.

04 Haziran 2018 Pazartesi 10:46
Her yeri tek tek dolaşacağız

Çalık, “Ülkedeki kadınların önünü açan bir lider var. O liderin adı; Recep Tayyip Erdoğan. Ülkedeki gençlerin önünü açan bir lider. 18 yaşında gençlik kollarında İstanbul'da siyasete başlayan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 18 yaşındaki gençlerimizin siyasette önlerini açmıştır. Biz 2002'de iktidara geldiğimiz gençlerimiz siyasette seçebiliyor ama seçilemiyorlardı. Seçilme yaşı 30'du. Biz önce 25'e sonra 18'e indirdik. Mecliste konuştular 'Bunlara mı Türkiye'yi emanet edeceksiniz?' dediler. O gün o konuşmayı yapanlar, bugün gençlerden oy istiyorlar. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 yaşındaki gençlerimiz Allah nasip ederse meclise girecek, Türkiye'nin sesi olacak” dedi.

BİZ BU ÜLKEYİ SİZE EMANET EDECEĞİZ

Partisinin gençlere önem verdiğini belirten Çalık, "18 yaşındaki gençlerimiz seçebiliyor ama seçilemiyorlardı. Şimdi 18 yaşında muhtar, belediye meclis üyesi, belediye başkanı, milletvekili, bakanda olur. Biz gençlere sadece 'bayrak asacaksınız, slogan atacaksınız, mitinglerde kalabalık oluşturacaksınız' demiyoruz, 'Biz bu ülkeyi size emanet edeceğiz, AK Parti'yi de, Türkiye'yi de siz yöneteceksiniz' diyoruz” şeklinde konuştu.

24 Haziran'ın Türkiye için önemli olduğuna işaret eden Çalık, “15 Temmuz'da Türkiye'nin ikinci kurtuluş savaşıydı. Şimdi yeni hükümet sistemiyle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle biz ikinci kuruluş sürecimizi yaşıyoruz. Allah nasip ederse Türkiye'de yeni hükümet sistemiyle 24 Haziran'da cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, rekor oyla seçilmeli. Malatya'da yüzde 75 cumhurbaşkanımıza destek vereceğiz. Malatya'da altıncı sırada çok genç ve kaliteli bir isim var. Gençlerimizin altıncı sıra için çalışması için istiyorum. Kalan sürede her yeri tek tek dolaşacağız. Hem AK Parti milletvekilleri hem de cumhurbaşkanımıza destek isteyeceğiz. Cumhur İttifakı'nda mührü Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilliği seçiminde Cumhur İttifakı'nda oyu AK Parti'ye basacağız. Sadık namus ve milletin bize emanetidir. Sandıklara sahip çıkacağız. 'Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz yenilmişsin' diyen İnce var. Şimdi sırada İnce'nin de Kılıçdaroğlu'yla birlikte yenilme sırasıdır. 24 Haziran'da hem İnce'yi hem Kılıçdaroğlu'nu hem temelsiz Temel'i hem de İP'sizleri sandığa gömme vaktidir. Vakit gençlik, Malatya, Türkiye vaktidir” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
MalatyaAk PartiÖznur ÇalıkSeçim
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