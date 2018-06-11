"Hep yenildiler; yarın da yenilecekler"

Kahtalı, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Dörtyol ve Halep Caddesi ile Dilek Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak, Rutikanlılar Derneği'nde düzenlenen toplantıya katıldı.

Ziyaretlerde konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı, "AK Parti 2001'de kuruldu ve 2002'de iktidara geldiğinde bu ülkenin önündeki kısıtlama, insan hak ve özgürlüklerinin ortadan kalktığı bir durum, ekonomik olarak çökmüş bir ülke, itibarını kaybetmiş ve IMF'ye borcu vardı. Bir lider çıktı. 'Bir kefenimizi giyip çıktık. Sonunda ölümde olsa bu millete hizmet edeceğim' dedi. Allah'a şükürler olsun o günden bugüne kadarda 16 yılda ülkemizi cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış bütün hizmetlerin kat be kat daha fazlasını ülkemize kazandırdı" diye konuştu.

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