Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93974
ALTIN
188.583
DOLAR
4.5276
STERLİN
6.0535
EURO
5.3380

"Hep yenildiler; yarın da yenilecekler"

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı, "Halk bunu istiyorsa, halk bu liderin arkasındaysa, onlar her seferinde çıkmış yenilmişler bundan sonrada yenilecekler, daha sonrada yenilecekler, elli yıl sonrada yenilecekler, yüzyıl sonrada yenilecekler. Bunlar hiçbir zaman başarıya ulaşamayacaklar" dedi.

"Hep yenildiler; yarın da yenilecekler"

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı, "Halk bunu istiyorsa, halk bu liderin arkasındaysa, onlar her seferinde çıkmış yenilmişler bundan sonrada yenilecekler, daha sonrada yenilecekler, elli yıl sonrada yenilecekler, yüzyıl sonrada yenilecekler. Bunlar hiçbir zaman başarıya ulaşamayacaklar" dedi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 11:05
"Hep yenildiler; yarın da yenilecekler"

Kahtalı, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Dörtyol ve Halep Caddesi ile Dilek Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak, Rutikanlılar Derneği'nde düzenlenen toplantıya katıldı.

Ziyaretlerde konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı, "AK Parti 2001'de kuruldu ve 2002'de iktidara geldiğinde bu ülkenin önündeki kısıtlama, insan hak ve özgürlüklerinin ortadan kalktığı bir durum, ekonomik olarak çökmüş bir ülke, itibarını kaybetmiş ve IMF'ye borcu vardı. Bir lider çıktı. 'Bir kefenimizi giyip çıktık. Sonunda ölümde olsa bu millete hizmet edeceğim' dedi. Allah'a şükürler olsun o günden bugüne kadarda 16 yılda ülkemizi cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış bütün hizmetlerin kat be kat daha fazlasını ülkemize kazandırdı" diye konuştu.

BÜLTEN

busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSeçimAk PartiHakan Kahtalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Malatyalılar Erdoğan'ı seçer"
"Malatyalılar Erdoğan'ı seçer"
Hem MHP'ye hem de Erdoğan'a oy istedi
Hem MHP'ye hem de Erdoğan'a oy istedi
Çiftçilere 406 milyon TL ödeme yapıldı
Çiftçilere 406 milyon TL ödeme yapıldı

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim