Cazibe Merkezleri Bilgilendirme Toplantısı için Malatya’ya gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Malatya İl Teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın yanı sıra AK Parti Malatya milletvekilleri Mustafa Şahin ve Nurettin Yaşar, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partililer bulundu. İlk açıklamayı AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı yaptı.

Kahtalı, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın Kalkınma Bakanı olması ve Malatya’nın da 23 Cazibe Merkezi iller arasında yer alması nedeniyle burada olduğunu söyledi.

ONKOLOJİ HASTANESİNİ MALATYA’YA KAZANDIRACAĞIZ

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a verdiği destek için teşekkür eden Başkan Kahtalı, “Hem Malatya’dan hem de dışarıdan gelip buraya yatırım yapabilecek arkadaşlarımıza bu cazibe merkezlerinin ne olduğunu anlatmak hem de istişare etmek için buradalar. Teşkilatlar olarak yapmaya çalıştığımız bu yeni süreçte referandum ile ilgili olarak Genel Merkezimizin bizlere vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda Malatya’mızın 716 tane mahallesi var. Bunların tamamını ziyaret ettik ve referandumla ilgili olarak yapmış olduğumuz 18 maddelik değişikliği, ülkemize yapacağı ve getireceklerini teşkilatlar olarak anlatmaktayız. Daha önceki Kalkınma Bakanımız Cevdet Yılmaz Bakanımızın döneminde Karaciğer Hastanemizi Malatyamıza kazandırdık. Sayın Lütfü Elvan Bakanımızın döneminde de nasip olursa inşallah Onkoloji Hastanesini Malatyamıza ve ülkeye kazandırmış olacağız. Bunun için de Sayın Bakanımıza vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise, Malatya’nın bölgenin en önemli illerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

GEREKLİ HAZIRLIKLARI YAPTIK

“Biz Kalkınma Bakanlığı olarak Malatya’yı en önemli cazibe merkezlerinden birisi olarak görüyoruz.” Diyen Bakan Elvan, şunları kaydetti:

“Bu bölgeyi ayağa kaldıracak illerden bir tanesi olan Malatya’nın altyapısını güçlendirilmesi, Malatya’nın tamamıyla güçlü bir sanayi sektörü oluşabilecek yapıya dönüşmesini arzu ediyoruz. Bunu cazibe merkezleri programlarıyla gerçekleştireceğiz. Malatya bu cazibe merkezi programıyla güçlü bir şekilde ayağa kalkacak. Bu bölgenin motoru işlevini yürütecek. Buna yönelik herhangi bir kuşkum yok. Özellikle sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu arsa teminiyle ilgili sıkıntımız da söz konusu değil. Gerekli hazırlıkları yaptık, yapıyoruz. İnşallah cazibe merkezi programımız tüm iş dünyamıza açık olacak. Bu sadece Malatyalı iş adamlarımız için değil Malatya dışından gelecek olan işadamları için de açık olacak. Malatya için bir dönüm noktası diyorum. Malatya’nın bu bölgenin en önde koşan ili olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu programla daha güçlü bir hale getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız meclisten geçen anayasa değişikliğini onayladı. Nisan ayında bir referanduma gideceğiz. İnşallah hep birlikte ‘evet’ diyeceğiz. Malatya’nın bu sürece güçlü bir destek vereceğine sonuna kadar inanıyorum. Malatya bugün Rahmetli Özal’ın hayal ettiği bir kent konumuna geldi. İnşallah Malatya’yı daha da yukarılara taşıyacağız. Bu konuda Kalkınma Bakanlığı olarak bizde elimizden her türlü desteği vereceğiz.”

MUTLU SARIGÜL