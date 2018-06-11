Hem MHP'ye hem de Erdoğan'a oy istedi

MHP Malatya Milletvekili Adayı Mehmet Celal Fendoğlu, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'ü ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Öztürk, MHP'li Aday Fendoğlu'na 24 Haziran seçimlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

MHP'li Fendoğlu da, Cumhur İttifakı'ndan dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destelediklerini hatırlatarak, misafirperverliğinden dolayı Başkan Öztürk'e teşekkür etti.

HEKİMHAN'A ZİYARET

Daha sonra MHP'nin Malatya 1'inci sıra milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu heyetle birlikte Hekimhan ilçesine geçti. Burada Hekimhanlılarla tek tek tokalaşıp sohbet eden Fendoğlu, Hekimhan'ın Malatya için çok değerli bir ilçe olduğunu vurguladı.

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