Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117712
ALTIN
165.416
DOLAR
3.8952
STERLİN
5.4180
EURO
4.8095

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’na yeniden seçilen Adil Culha ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’na yeniden seçilen Adil Culha ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

busabahmalatya
busabahmalatya
15 Mart 2018 Perşembe 15:02
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’na yeniden seçilen Adil Culha ve Yönetim Kurulu Üyelerine başarı temennisinde bulunarak, “Bizim buradaki, yaklaşımımız bütün esnaf kuruluşları, meslek kuruluşlarımız, sendikalarımız olsun, yerel önderlerimiz ve kanaat önderlerimiz olsun, bunlarla birlikte şehrin geleceğini tayin etmek.

Bizler de toplumun birlik ve beraberliği içerisinde, bütünlüğü içerisinde, herkesi kucaklayarak, herkese eşit, adil, adaletli hizmet anlayışı içerisinde görevimizi en iyi şekilde sürdürmeye gayret edeceğiz. Ben tekrar Adil Culha Başkanlığında gerçekleşen seçimde ve Yönetim Kuruluna güven tazelemesinden dolayı bütün esnaflarımızı tebrik ediyorum. Esnaf odalarımızın çalışmalarında da başta başkanımız ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Esnaflarımıza da hayırlı bol kazançlar ve helal kazançlar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Culha ise, Başkan Gürkan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizim göreve geldiğimiz günden bu yana bizimle istişarelerde bulunan, şehre değer veren, şehrin yöneticilerine değer veren, sivil toplum örgütü ile sürekli iç içe olan bir Belediye Başkanına sahip olduğumuz için gerçekten de kendimizi şanslı hissediyoruz. Ve bu değere sahip çıkmak adına da bize çok büyük görevler düşüyor.

Şehrin yönetimi ile birçok sıkıntıyı görüyoruz. Fakat Selahattin Başkanın gayretleri karşısında bazı suskunluğumuz oluyor. Biz asla şikayetçi olmadık. Selahattin Başkanın sadece Battalgazi’ye değil, Malatya’ya ve Türkiye’ye mal olmuş değerlere sahip çıkarak, yapmış olduğu hizmetler ortada.

Özellikle sadece tarihine sahip çıkmakla değil, geleceğe ve çocuklara sahip çıkmakla ve eğitime vermiş olduğu değerden dolayı ve son zamanlarda Yeşil Kuşak ile ilgili projeler takdire şayandır. Bizler her türlü desteği vermeye, kendisine katkı sunmaya gayret ediyoruz.

Sürekli onlar bizi itici güç olarak kullanmaya çalışıyorlar. Biz gerçekten Selahattin başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağlık sektörü ile ilgili İspendere’ye yapmış olduğu hizmet Türkiye gündeminde. Sadece Malatya’ya değil, Türkiye’nin her yerine koşma gayreti içinde. Tarihi Kentler Birliği olsun, diğer kurumlarda olsun, gecesini gündüzünü halkına adayan bir başkan” diye konuştu.
Başkan Gürkan, daha sonra Eskimalatya’da esnafları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.  busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Selahattin GürkanAdil CulhaBusabahmalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 CHP ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURACAK
 CHP ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURACAK
'ŞEKERİ SAVUNMAK KUTSALDIR'
'ŞEKERİ SAVUNMAK KUTSALDIR'
''SAĞLIKTAKİ REFORM HALKA YANSIMIYOR''
''SAĞLIKTAKİ REFORM HALKA YANSIMIYOR''

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim