Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin il ve ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği Genişletilmiş Başkanlar Toplantısını değerlendirdi. BUSABAH’a konuşan Başkan Kiraz, toplantının ilk defa il ve ilçe başkanlarıyla birlikte yapılan bir toplantı olduğunu söyledi.

TOPLANTI ÇOK VERİMLİ GEÇTİ

“Toplantı çok verimli geçti. Özellikle Genel Başkanımız muhtemel bir referandum durumunda izlememiz gereken politikaların ayrıntılarını bizlerle paylaştı” diyen Başkan Kiraz, sözlerine şöyle devam etti:

“Toplantı bütün örgüt başkanlarının Ankara’da gerçekleştirdiği bir toplantıydı. Dolayısıyla il, ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılmış olduğu bir toplantı değerlendirildiğinde Genel Başkanımızla bu süre içerisinde hem basına açık olan bölümde hem de basına kapalı olan bölümde referandum sürecinde ‘Hayır’ çıkması için izleyeceğimiz stratejileri konuştuk. Bu süre içerisinde şöyle bir şey yapacağız: Özellikle bir parti politikası şeklinde referandum sürecini yönetmeyeceğiz. Dolayısıyla referandum bir partiyi ilgilendiren bir durum değil. Bunu bir seçim değil de bir referandum olarak görüyoruz. Bu süreçte parti amblemlerini, parti bayraklarını kullanmayacağız. Türk bayrağı kullanacağız. Bu bir parti meselesi değil, bu bir vatan, bayrak, vatanın birliği meselesidir. Dolayısıyla demokrasi meselesi. Dolayısıyla biz böyle bakacağız ve referandumda ‘Hayır’ çıkması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.”

MİTİNGLER DÜZENLENECEK

Mitingler düzenleneceğini de ifade eden Başkan Kiraz, “Mitingler yapılacak ama bunun için henüz belirlenmiş şehirler söz konusu değil. Referandumun tarihi kesinleştikten sonra partimiz bu konuda da bir değerlendirme yapacak” dedi.

MUTLU SARIGÜL