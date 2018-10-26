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"Hangi sözden rahatsız oldular da kaldırdılar?"

Danıştay'ın Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesinin ardından, siyasi partiler arasında tartışma alevlendi. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, "Andımızın hangi sözünden rahatsız oldular da kaldırdılar?" diye sordu.

"Hangi sözden rahatsız oldular da kaldırdılar?"

Danıştay'ın Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesinin ardından, siyasi partiler arasında tartışma alevlendi. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, "Andımızın hangi sözünden rahatsız oldular da kaldırdılar?" diye sordu.

26 Ekim 2018 Cuma 10:58
"Hangi sözden rahatsız oldular da kaldırdılar?"

Son günlerde siyaset cephesinde "Andımız" tartışması yaşanıyor. Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, "Andımızla ilgili düşüncemiz şu;  mahkemeye gitmişti, mahkemede andımızın tekrar okutulması yönünde bir karar alındı. Zaten Andımızın niye kaldırıldığını anlayamadık; yani okullarda yıllardır okuduğumuz Andımızda hem ülkemize yönelik hem de kültürümüze yönelik çok güzel ifadeler var. Önemli değerlerimizi aslında bize anlatan, öğreten bir anttı" ifadelerini kaydetti.

"ANDIMIZ ÇOCUKLARIMIZDAN KOPARILIYOR"

Kiraz, "Dolayısıyla bu andın neresinden rahatsız oldular, neden kaldırdılar bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Yani Andımız başlarken ‘Türküm, Doğruyum, Çalışkanım’ ifadeleriyle başlıyor. Türk kelimesinden mi rahatız olduğunuz da kaldırdınız? Çalışkanım kelimesinden mi? Doğruyum kelimesinden mi? Kültürümüzün geleneklerimizin bir devamı olarak bu kelimelerin hangisinden rahatsız oldunuz? Yani Andımızın içindeki hangi kelimeden rahatsız oldunuz da kaldırdınız?  Bunu merak ediyorduk zaten. Uzun süredir bunu ifade ettik ama son dönemlerde cumhuriyetin bütün değerleriyle ilgili önyargı oldu.  Biz bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayacağız.  Siyasi partiler olarak özellikle biz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk Anıtı’na çelenk koymak için izin alamıyoruz ve çelengi izinsiz koymak zorunda kalıyoruz. Milli bayramlarımız bizden koparılıyor. Andımız çocuklarımızdan koparılıyor. Cumhuriyetin değerlerini yok etmek istiyorlar. Andımız konusunda mahkemenin verdiği kararın olumlu olduğunu düşünüyorum.  Bir aya sanırım uygulanması gerekiyor. Andımızın tekrar okullarda okutulmasından memnuniyet duyacağız.  Andımızla bir daha uğraşılmasın. Türk kelimesi Türkiye'de bir ırkı ifade etmiyor. Türk kelimesi bu ülkede yaşayan herkesi ifade ediyor. Dolayısıyla Türk kelimesi bu ülkede yaşayan; Türk’ü, Kürt’ü, Çerkez’i, tüm unsurları içinde barındırıyor. Mustafa Kemal Atatürk, Türk kelimesini böyle tanımlamıştır" ifadelerine yer verdi.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
DanıştayÖğrenci AndıCHP MALATYA İL BAŞKANI ENVER KİRAZ
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