“HADLERİNİ BİLSİNLER!”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tekrar Sivil Toplum ve Sendikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduktan sonra Malatya’daki ilk basın toplantısını düzenledi. Parti Binasında gerçekleştirilen ve CHP Malatya İl ve ilçe örgütlerinin Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı basın toplantısında konuşan Milletvekili Ağbaba, Türkiye’nin ve Malatya’nın gündemini değerlendirerek, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ve Malatya’nın gündeminin yoğun olduğunu belirten Milletvekili Ağbaba, gerçekleştirilen kurultaylarını hatırlatarak, yapılan görev bölümünde tekrar Sivil Toplum ve Sendikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğunu hatırlattı.

ÖNEMLİ BİR SÜRECİ YAŞIYORUZ

Türkiye’nin hiç olmadığı kadar zor durumda geçtiğini belirten Milletvekili Ağbaba, “Türkiye bir önemli süreci yaşıyor. Bir Afrin operasyonu var şu anda. Türkiye hiç olmadığı kadar zor bir dönemden geçiyor” diye konuştu.

“Yerli milli vurgusu yapıyor, yerli ve milli diyor, birileri bunları alkışlıyor ve inanıyor” diyen Milletvekili Ağbaba,“Türkiye bunlar iktidara gelmeden önce bu ürünlerin hiçbirini ithal etmiyordu. Yerli ve milli hükümet Amerika'dan pamuk ve bezelye, İtalya, Vietnam ve Taylant’tan Mısır'dan pirinç, Ukrayna'dan mısır, İtalya'dan bakla, Çin'den sarımsak, kuru fasulye, Meksika’dan nohut ithal ediyor. Yeşil mercimeğin tohumunu verdiği Kanada'dan yeşil mercimek alıyor. Avrupa'nın en küçük ülkesi Lüksemburg tam buğday ithal ediyor. Fransa'dan arpa, Rusya'dan Buğday,Etopya ve Bangladeş’ten kuru fasulye, Japonya'dan ayçiçeği Yunanistan'dan pamuk bir yandan nar, karpuz, kavun, Sırbistan’dan Sırp kasaplarından et ithal ediyor. Bulgaristan'dan saman ithal ediyor yerli ve milli hükümet.Bu bölgede üretilen Adıyaman ve Malatya’da üretilen tütün özellikle Türkiye'de, dünyada sadece tek katkı konulmadan içilebilen tek tütün bu bölge tütünüdür. Şimdi onu da yasakladılar. Geçtiğimiz yıl 110, 120 lira çıkan tütünün fiyatı bugün 20 liraya kadar düşmüş durumda. Tütün Adıyamanlı, Malatyalı, Doğanşehirli Kurucaovalı fakir ve yoksul insanların üretmiş olduğu bir ürünün sadece geçimlerini sağlıyor. Yerli ve milli hükümet tütünü yasaklıyor” diye konuştu.

AMERİKALI FİRMAYA PEŞKEŞ…

Hükümetin şeker pancarı üreticisinin Amerikalı bir firmaya peşkeş çektiğini öne süren Milletvekili Ağbaba, “Bir başka şey daha yapıyor milli hükümet: Erzincan'da, Muş'ta, Erzurum'daki 15 şeker fabrikasının kapatılması özelleştirme sürecini başlattı. Ne için yapıyor bunu? Çünkü çok meşhur bir firma var. Yapay tatlandırıcı üretiyor. Bu yapay tatlandırıcı üreten bu firmanın istediği doğrultusunda şeker fabrikalarını özelleştiriyor. Malatya bizim çabalarımız sonucunda bu kapsam dışına bırakıldı. Ama şunu bilin ki; bu şeker fabrikaları özelleştirmek resmen o şehirlere ihanet etmek demektir. Muş'ta, Erzurum'da, Elbistan'da,Erzincan'daki şeker fabrikalarını özelleştirmek o illere ihanettir. Bunun mutlaka durdurulması gerekiyor. Milli ve yerli hükümet kendi şekerpancarı üreticisini Amerikalı firmaya peşkeş çekmeye çalışıyor” şeklinde konuştu.

“CHP’Yİ FETÖ’CÜLÜKLE SUÇLUYORLAR”

FETÖ’yle hiçbir iş tutmadıklarını kaydeden Milletvekili Ağbaba, “Bizi FETÖ’yle anıyorlar. Ne ben ve benden önceki milletvekillerinin hiçbiri bunlarla iş tutmamıştır. Ama bugün kendi milletvekilliğini yapanlar, bağıranlar, onların ellerinden plaket almış, onlara methiye düşmüşlerdir. Bunu bugünkü milletvekillerine söylüyorum; hadlerini bilsinler, otursunlar yerlerine. CHP’nin vekiline laf söylüyorlar, dini kullanıyorlar, dini siyaset için kullanıyorlar. Nefret ekiyorlar, ağızlarından salya akıyorlar, bu kadar açık bir şekilde CHP’yi FETÖ’cülükle suçluyorlar. Hiçbir genel başkan yardımcısının, hiçbir milletvekilimizin içinden darbeci çıkmadı, bir genel başkan yardımcımızın kardeşi Meclisi bombalamadı, bir CHP’li milletvekilinin yakını boğaz köprüsünde sivil vatandaşlara kurşun sıkmadı. 15 Temmuz akşamı karnıyarık gibi AKP’nin içi açıldı, yarısı darbeci FETÖ’cü, yarısı AKP’li çıktı. Hadlerini bilsinler otursunlar yerine” diye konuştu.

ARAŞTIRALIM, KİMDE BYLOCK VAR…

Milletvekili Ağbaba, “En son Malatya’daki Türkçe Olimpiyatlarına kimler konuşmuş bir bakın, bir CHP’li var mı? Bir tane CHP’li var mı ki Pensilvanya’ya gidip etek öpsün. Ama bugünkü milletvekilleri orada etek öptüler. Şimdi CHP’yi FETÖ’cülükle suçluyorlar, bizim içimizden darbeci, kurşun sıkan çıkmadı. Marmaris’te Tayyip Erdoğan’ı korurken şehit olan polis Kemal Kılıçdaroğlu’nun teyzesinin oğlu çıktı. Darbenin simgesi olan, darbecilere karşı mücadele eden Ömer Halisdemir’in abisi, Niğde’deki CHP il delegesi. Bir kendine bak, milletvekillerine bak, yakınlarına bak, kardeşlerine bak, el sıktıklarına bak kim; tamamı FETÖ’cü. Araştıralım, kimde ByLock var, kim Fethullah’la işbirliğine girmiş, hodri meydan diyoruz” şeklinde konuştu.

CUMHURİYETİ, LAİKLİĞİ SAVUNAN KADROLAR YÖNETECEKTİR

“İttifak konusu konuşuluyor, bu ittifak konusunu konuşan AKP ile MHP’dir” ifadelerini kullanan Milletvekili Ağbaba, şunları kaydetti:

“Türkiye’ye demokrasiyi, parlamenter demokrasiyi, Cumhuriyeti, Laikliği savunan kadrolar yönetecektir. Bunun kimsenin kuşkusu olmasın. İttifak yapacak mısınız diyor, biz demokrasiyi savunan, parlamenter demokrasiyi, cumhuriyeti savunan, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine uyan herkesle ittifaka açık olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz.”

ADALET DENEYİMİMİZ VAR

Milletvekili Ağbaba, “Önemli deneyimlerimiz var, adalet deneyimimiz var, 16 Nisan’daki deneyimimiz var. Nedir 16 Nisan’daki ruh? Demokrasi için Cumhuriyet için herkes kendi önceliklerini bir kenara bırakarak, ne için çalıştık hayır için, Cumhuriyet için çalıştık. 2019’da da yapacağımız budur! Adayınız var mı diyorlar, kendi içimizde çıkaracağımız adaylarımız var, bununla ilgili çeşitli çalışmalar sürüyor. Hiç kimse merak etmesin. CHP, bu ittifak karşısında en güçlü adayı çıkaracaktır. Ve biz demokrasiyi, Cumhuriyeti savunan herkese kapımızın açık olduğunu, onlarla yol yürümekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.busabahmalatya.com