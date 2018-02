Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: “Malatya gelişirse esasında Türkiye gelişir”

Toplantıda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sözlerine Afrin Operasyonuyla başlayarak kararlılık vurgusu yaptı. Tüfenkci, “Hem MHP, hem CHP kongrelerini tamamladılar. CHP il başkanımız yeniden seçilerek güven tazeledi. MHP’de ise Sayın Bülent Avşar göreve seçildi. Ben kendilerine hayırlı olsun diliyorum. AK Parti il başkanımızın 24 Şubat’ta kongresi var, inşallah hayırlı olur. Türkiye bir yandan terör örgütleri ile mücadele ederken hem içeride hem de dışarıda, bir yandan da Türkiye’yi kalkındırmaya, Türk ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirmek için mücadele diyor. Türkiye Afrin’de bir operasyon gerçekleştiriyor. Bu vesile ile bu operasyonda bugüne kadar şehit olan şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Biz Afrin’deki operasyonu teröre karşı yapıyoruz, hiçbir etnik kimliğe karşı yapmıyoruz. Suriye’nin toprağında gözümüz olduğu için yapmıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türkiye olarak, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumadan yana olduğumuzu ifade ediyoruz. Sınırlarımızın yanı başında terör yuvalanmalarına da izin vermeyiz. Malatya konu olunca gerçekten burada bulunan başkanlarımızın öncelikleri Malatya’nın kalkınması, Malatya’nın gelişmesi. Biliyorlar ki, Malatya gelişirse esasında Türkiye gelişir. Bütün Başkanlarıma tekrardan verecekleri katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Biz zaman zaman zaten görüşüyoruz, bu noktada başkanlarımız zaten görüşlerini ifade ediyorlar. Her biri ayrı parti olması hasebiyle, farklı konularda farklı görüşlerin olması da çok doğal. Esasında bu farklı görüşlerin bir zenginlik olduğunu da düşünmek lazım ve her bir görüşü ciddiye almak lazım. Başkanlarımın bu anlamıyla hem eleştirileri, hem de katkıları çok önemli ve bu noktada değerli. Tabi en önemlisi iyi niyet, iyi niyetle yapılan her eleştirin mutlaka bir karşılığı vardır. Sıkıntı olan kötü niyetli olarak ve yalan üzerine, yanlış üzerine bilgi kirliliği oluşturmak. Bunun dışında ki bütün eleştiriler, ister burada bulunan partilerimizin, ister bulunmayan partilerimizin olsun önemi var. Biz bugün burada Malatya’ya bugüne kadar neler yapıldı, neleri yapamadık, neler yapılması gerektiği yönde istişare etmek istiyoruz. Onun için bugün buradayız” şeklinde konuştu.



“Yerelde bu birliktelik çok önemli”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da birlikteliğin önemine değinerek, “Yerelde bu birliktelik çok önemli. Bakanımızın böyle bir programda bütün siyasi partilerimizle bir araya gelerek hem Malatya’nın sorunlarını konuşmak, önerileri almak hem de ülke gündemine dair değerlendirmeler, istişareler yapmak geçekten çok önemli. Önemli bir süreçten geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Ülkemiz içeride ve dışarıda terörle ve çok farklı yapılarla mücadele ettiği bir dönem. Bizim içeride güçlü ve bir olmamız gereken bir süreç. Bir yandan da ilimizin kalkınması, gelişmesi, sorunların daha hızlı bir şekilde çözülebilmesi biz bütün alanlarda başarılı olmak zorundayız. Ekonomimizi güçlendirmek zorundayız, siyasi birlikteliğimizi, sosyal, kültürel hayatın gelişmesi güçlenmesi için her alanda, ülkemizin dışarıdaki mücadelesi şu anda her şeyin ötesinde. Bizim bir araya gelmemizde bu noktada ve kamuoyu anlamında çok önemli. Bakanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Malatya bizim ortak paydamız”

AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise ‘Malatya bizim ortak paydamız’ diyerek, şöyle konuştu:

“Bugün bir vesileyle bakanımızın Malatya’daki siyasi parti il başkanlarıyla böyle güzel bir programda bizleri buluşturduğu için teşekkür ederim. Malatya bizim ortak paydamız. Siyasi partilerin görüşleri olabilir ama Malatya’mızla ilgili yapacağımız çalışmaları da birlikte oturup istişare etmemiz gerekiyor. Bu anlamda bizi bir araya getiren sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Her şeyden öne ülke şu anda geçirmiş olduğu bu süreçte hem içerideki hem de dışarıdaki hainlerle mücadelesini sürdürmekte. İçeride PKK’sı, YPG’si ve özellikle FETÖ’süyle, dışarıda da nereden bakarsanız dünyanın tamamıyla orada karşı karşıya. Afrin’de mücadele eden kahraman askerimiz var, bu ülke için canlarını feda etmek için bu topraklar için kanlarını dökmek için her şeyi göze almış kan kardeşlerimiz orada. Rabbim bu kardeşlerimiz muhafaza etsin, şehitlerimize Cenabı Allah rahmet etsin, gazilerimize de acil şifalar versin. Bu süreç zor bir süreç ama 80 milyonun tamamının birlik ve beraberlik içerisinde davranması gereken bir süreç. Bizler de mesela vatan olduğu zaman nasıl 15 Temmuzda bütün milletimiz hep birlikte meydanlara indiyse şu anda da milli seferberlik var. Yeni bir Kurtuluş Savaşı var, yeni bir İstiklal Harbi var. Tüm dünyanın üzerimiz geldiği bir süreçte inşallah biz de birlik ve beraberliğimizi daha sağlamlaştırmamız gerekiyor.”



"Yapılması gerekenleri sayın bakanımızla paylaşacağız"

CHP Malatya il Başkanı Enver Kiraz ise Malatya için yapılması gerekenleri paylaşacaklarını ifade ederek, “Bakanımızın Malatyalı bir bakan olarak görev almasından itibaren bunun Malatya için önemli olduğunu ve her noktada Malatya’ya katkılar sunacağı inancıyla hareket ettiğimizin bilinmesini isteriz. Bu süre içerisinde sayın bakanımızı da bu anlamda sakınan bir tavır içerisinde olmaya gayret gösterdik. Kendileri de mütevazi kişiliğiyle daha önce birlikte il başkanlığı yaptığımız bir dönem de vardı, milletvekili olduğunda da, bakan olduğunda da mütevazi kişiliğini Malatya’da o birleştirici birlik ruhunu yaşatma gayreti çabası içerisinde olduğunu bugün de bu kahvaltıda bizi bir araya getirdi. Kendisine bu anlamda teşekkür ediyorum. Elbette ki biz muhalefet partisi olarak zaman zaman yapılmayanları veya eksik gördüğümüz şeyleri ifade etmekte kendimizi sorumlu hissediyoruz. Ama söz konusu Malatya’nın dertleriyle Malatya’nın sorunlarıysa elbette bunu iktidar partisiyle de sayın bakanımızla da bazen ortaklaştırıyoruz, bazen paylaşıyoruz. Söz konusu bu vatanın birliği bütünlüğüyse bu konuda birlikte hareket etme noktasında elimizden gelen çabayı, gayreti sarf etmeye çalışıyoruz. Önemli noktalarda önemli projelere desteğimizi de her zaman sunma çabası içerisinde oluyoruz. Ama bugün de bu fırsat bize düşmüşken Malatya’yla ilgili yapılması gerekenleri sayın bakanımızla paylaşacağız. Takipçisi olacağına yürekten inanıyoruz. Tekrar kendilerine başarılar diliyoruz. Malatya adına yapılacak daha güzel işlerin daha güzel projelerle Malatya’mızın daha güzel yere gelmesi noktasında da hepimiz ortak çabaları elbette ki olacaktır” şeklinde konuştu.



"Biz bir dosya hazırladık”

Son olarak konuşan MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar da Malatya’nın eksikleriyle ilgili bir dosya hazırladıklarını söyledi. Avşar, “Bizleri buraya davet ettiği için sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Burada büyükşehir belediye başkanımızı, AK Parti il başkanımızı ve Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarımızı bir araya getirip, hepimizle Malatya’nın sorunları için istişarelerde bulundukları için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Malatya ile ilgili sorunları bakanımızla birlikte istişare edeceğiz. Bakanımıza hazırladığımız içerisinde bizim projelerimizin ve vatandaşlarımızın bize sunduğu sorunları var. Malatya’nın da bizim takip ettiğimiz sıkıntılı bazı sorunları olduğunu biliyoruz. Onlar için de sayın bakanımıza biz bir dosya hazırladık. Burada en önemli şey 3 siyasi partinin il başkalarıyla beraber sayın bakanımızla biz Malatya’da birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğimizi önemli olan ülkemizin bekasıdır. Şu anda ülkemiz bir beka sorunu yaşamaktadır. Bizde ilimizde birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğimizi sayın bakanımıza söylüyoruz. Her zaman da yanlarında olacağımızı söylüyoruz. Sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından toplantının basına kapalı bölümüne geçildi.

İstişare toplantısına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar katıldı.