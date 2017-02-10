10 Şubat 2017 Cuma

Genel Merkez ricacı olmuş!

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, yazılı bir açıklama yaparak, MÜSİAD Malatya Yönetim Kurulu olarak görevinin başında olduğunu söyledi. Kalan, Genel Merkez seçimlerinin yeniden yapılması için ricacı olunduğu yönünde açıklama yaparak kendini savundu.

10 Şubat 2017 Cuma 15:41
Genel Merkez ricacı olmuş!

  Şube Başkanı Kalan yapmış olduğu yazılı açıklamasında, Malatya MÜSİAD’ın seçimleri ile ilgili yapılan haberlerin yanlı olduğunu iddia etti. Kalan ayrıca, göndermiş olduğu yazılı açıklamasında, Genel Merkez seçimlerinin yeniden yapılması için ricacı olunduğu yönünde açıklama yaparak kendini savundu.

İDDİLARI KABUL ETTİ AMA…
  Üyelerin itiraz ve genel merkez tarafından alınan kararı haber yapan gazeteleri yanlı haber yapmakla suçlayan Kalan’ın savunması ise MÜSAİD üyeleri ile birlikte haberi yapan yayın kuruluşları tarafından şaşkınlık yarattı. Önceki gün MÜSAİD Genel Merkezi tarafından tekrar kongre yapılacağı haberini yalanlamak isteyen Hüseyin Kalan’ın yaptığı açıklamalar ile iddiaları kabul ederken, “MÜSİAD Malatya Şube yönetiminde sorun yoksa neden genel kurul kararı alındı?” sorusuna cevap vermek yerine kongre kararını haber yapan yayın kuruluşlarını yalancılıkla suçlaması şaşkınlık yarattı.

KENDİSİ İLE ÇELİŞTİ
  Kalan’ın yazılı açıklamasında, “Yeniden seçim yapma nedenimize gelince; yapılan genel kurul sonrası üyelerimizden aldığımız oy ve yetki neticesinde Genel Merkezimizin de hayırlı olsun dilekleri ile beraber tavsiye ve MÜSİAD’ın birlik ve bütünlüğüne zarar gelmemesi noktasındaki hassasiyetlerini de dikkate alarak Genel Merkez yetkililerinin de bulunacağı bir olağanüstü genel kurul yapılması teklifinin de yerine getirilmesinin isabetli olacağını düşünüyoruz. Malatya MÜSİAD Yönetim Kurulu olarak Genel Merkezimizin bu samimi ve birleştirici teklifine olumlu yanıt verdik ve yeniden sandığın kurulmasından endişe ve kaygı duymadığımızı ifade ediyoruz” şeklindeki beyanı ise söz konusu ifadelerle kendisiyle çeliştiği görüldü.

TAHİR ÖZÇELİK
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