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Gençler Siyasete Aday

Referandumdan sonra milletvekili seçilme yaşının 18’e düşürülmesi ile birlikte, bu yıl yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için çok sayıda genç isim aday adaylığına başvuru yaptı. Malatya’da da aynı durum göze çarptı.

Gençler Siyasete Aday

Referandumdan sonra milletvekili seçilme yaşının 18’e düşürülmesi ile birlikte, bu yıl yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için çok sayıda genç isim aday adaylığına başvuru yaptı. Malatya’da da aynı durum göze çarptı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:06
Gençler Siyasete Aday

24 Haziran’da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için bu yıl rekor sayılarda başvurular yapıldı. AK Parti, CHP ve MHP’de çok hareketli bir süreç yaşanırken, özellikle genç isimlerin başvuruları dikkat çekti. Nitekim sadece AK Parti’de 1 Kasım 2015 seçimlerinde 44 genç isim başvuruda bulunmuştu. Bu yıl ise bu rakam 500’e yaklaştı.

AK PARTİ’DE 7 KİŞİ ADAY

Anayasa değişikliğini öngören referandum ile birlikte milletvekili seçimle yaşı 18’e düşünce, gençler siyasete akın etti. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için AK Parti’den Malatya’da 7 kişi aday adaylığı için başvuru yaptı. Bu kişiler, başvuru için 3 bin TL ödeme yaptı.

Öte yandan bu yıl kadın aday adaylarında da artış olduğu görüldü. Bu anlamda AK Parti’de 14 kadın başvuruda bulundu.

CHP’DE 3 KADIN ADAY

CHP’de ise genel anlamda 30 yaş üzeri olanların aday adaylığı için başvuru yaptığı öğrenildi. Adaylar 10 bin TL ödeme yaptı. 16 kişinin başvurduğu aday adayları arasında 3 kadın bulunuyor. 

MHP’de net bir rakam elde edilmezken genç aday adaylarının yoğun olarak başvuruda bulunduğu öğrenildi. Bilinen 3 genç adayın olduğu belirtiliyor. Adaylar, başvuru için 2 bin 500 TL ödeme yaptı. 

busabahmalatya.com

TÜRKAN YILDIZ

Anahtar Kelimeler:
Ak PartiMilletvekili SeçimleriSeçilme Yaşı
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