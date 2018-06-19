Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94440
ALTIN
193.572
DOLAR
4.7328
STERLİN
6.2224
EURO
5.4746

Geçim kaynağımız kayısı kıymet kazanacak

MHP Malatya Milletvekili Adayı Mehmet Celal Fendoğlu, 24 Haziran seçimler için hazırlıklarını sürdürüyor. Milletvekili Adayı Fendoğlu, Kale ilçesine bağlı mahalleleri ziyaret ederek, Göztepe'de mahalle toplantısı yaptı. MHP'li Fendoğlu, Meclise gittiğinde 'sarı altın' olarak bilinen Malatya'nın geçim kaynağı kayısının kıymet kazanacağını söyledi.

Geçim kaynağımız kayısı kıymet kazanacak

MHP Malatya Milletvekili Adayı Mehmet Celal Fendoğlu, 24 Haziran seçimler için hazırlıklarını sürdürüyor. Milletvekili Adayı Fendoğlu, Kale ilçesine bağlı mahalleleri ziyaret ederek, Göztepe'de mahalle toplantısı yaptı. MHP'li Fendoğlu, Meclise gittiğinde 'sarı altın' olarak bilinen Malatya'nın geçim kaynağı kayısının kıymet kazanacağını söyledi.

19 Haziran 2018 Salı 10:54
Geçim kaynağımız kayısı kıymet kazanacak

MHP'nin Malatya'daki 1'inci sıra adayı Fendoğlu, ilk olarak Kale İlçesi'ne bağlı Bent ziyaret etti. Ziyarette mahallelilerle bir araya gelen Fendoğlu, sorun ve talepleri dinledi. Mahalleliler ise Fendoğlu'na oy vereceklerinin sözünü verdi. MHP'li Fendoğlu daha sonra Erdemli, Kozluk, Tepebaşı ve Üçdeğirmen Mahallelerine geçti. Burada çiftçiler ve mahallelilerle sohbet eden MHP'li Fendoğlu, meclise gittiğinde 'sarı altın' olarak bilinen Malatya'nın geçim kaynağı kayısının kıymet kazanacağını söyledi.

Fendoğlu ardından merkez ilçe Battalgazi'ye bağlı Göztepe'de mahalle mitingi gerçekleştirdi.

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMHPCelal FendoğluSeçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“YOKSULLUĞU BİTİRECEĞİZ”
“YOKSULLUĞU BİTİRECEĞİZ”
Saadet Partisi destek istedi
Saadet Partisi destek istedi
"24 Haziran bir makas değişimi olacak"
"24 Haziran bir makas değişimi olacak"

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim