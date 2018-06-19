Geçim kaynağımız kayısı kıymet kazanacak

MHP'nin Malatya'daki 1'inci sıra adayı Fendoğlu, ilk olarak Kale İlçesi'ne bağlı Bent ziyaret etti. Ziyarette mahallelilerle bir araya gelen Fendoğlu, sorun ve talepleri dinledi. Mahalleliler ise Fendoğlu'na oy vereceklerinin sözünü verdi. MHP'li Fendoğlu daha sonra Erdemli, Kozluk, Tepebaşı ve Üçdeğirmen Mahallelerine geçti. Burada çiftçiler ve mahallelilerle sohbet eden MHP'li Fendoğlu, meclise gittiğinde 'sarı altın' olarak bilinen Malatya'nın geçim kaynağı kayısının kıymet kazanacağını söyledi.

Fendoğlu ardından merkez ilçe Battalgazi'ye bağlı Göztepe'de mahalle mitingi gerçekleştirdi.

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