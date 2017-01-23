17-25 Aralık operasyonlarının ardından örgüt içerisindeki kilit adamalarını yurt dışına kaçıran FETÖ, örgütün ablalarını da Hollanda’ya kaçırırken, abileri ise Almanya ve diğer ülkelere irtica ettirdiği ortaya çıktı. Malatya’da FETÖ adına adam kazanan, mahrem bilgiler toplayan ve finans toplamada görevli olan ablaların 17-25 Aralık operasyonlarının ardından yurt dışına örgüt üyeleri tarafından kaçırıldığı öğrenildi. FETÖ’nün Türkiye yapılanmasında etkin görev yapan ablaların güvenlik güçleri tarafından yapılacak olan operasyonda yakalanmamaları için yurt dışına kaçırıldığı tespit edildi.

YURT DIŞINA KAÇIRDILAR

Malatya’da ise savcıklarca yapılan operasyonlarda firari olan ablaların aynı şekilde yurt dışına kaçırıldıkları öğrenildi. Abiler gibi ablaları da yurtdışına kaçıran FETÖ üyelerinin, bu şekilde Türkiye’de savcılık ve güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda FETÖ’cülerin topladığı mahrem bilgiler ve himmet trafiğinin tespit edilmemesi için bunların yurt dışına kaçırıldığı ifade edildi.

FETÖ’CÜ ABLALARIN ÜLKESİ HOLLANDA

FETÖ’nün Türkiye’den kaçırdıkları ablaların Hollanda’da, Amsterdam, Rotterdam ve Lahey’de bulunan Ebru Vakfı, Rosarium Vakfı, Rijmond Katılımcı Veliler Derneği ve Altın Gençlik Vakfı, Aktif Gençlik Derneği üzerinde Hollanda’dan iltica talebinde bulundukları öğrenildi. Türkiye’den yurt dışına kaçan örgüt üyesi ablaların aileleri ile görüşmeleri ise Hollanda’da yaşayan, örgüt ile bağı deşifre olmayan aileler üzerinden davetiye ile götürülerek sağlandığı tespit edildi.

ÇALDIKLARI PARA İLE…

FETÖ’nün, Türkiye’den çaldığı para ile Hollanda’da 7 ilkokul, 2 lise, 1 de dershane kurduğu ifade ediliyor. Türkiye’den kaçırılan ablaların FETÖ’ye ait okullarda çalıştırıldığı öğrenilirken, ablaların örgüt dışında kimse ile görüşmemesi için gözetim altına alındığı kaydedildi. Öte yandan FETÖ üyelerinin Türkiye’den kaçırdıkları ablaları yabancılarla konuşmaması için tehdit ettiği ifade edilirken yabancılar ile konuşan olursa ilticalarını iptal ettirip Türkiye’ye gönderecekleri ve ömür boyu cezaevinde yatacakları yalanı ile onları tehdit edildikleri ortaya çıktı.

TAHİR ÖZÇELİK