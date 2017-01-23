23 Ocak 2017 Pazartesi

FETÖ’nün kozmik ablaları Hollanda’ya kaçmışlar

Malatya’da Fethullahçı Terör Örgütüne eleman, mahrem bilgiler toplayan ve finans sağlayan kozmik ablaların Hollanda’ya kaçtıkları öğrenildi.

23 Ocak 2017 Pazartesi 14:06
FETÖ’nün kozmik ablaları Hollanda’ya kaçmışlar
  17-25 Aralık operasyonlarının ardından örgüt içerisindeki kilit adamalarını yurt dışına kaçıran FETÖ, örgütün ablalarını da Hollanda’ya kaçırırken, abileri ise Almanya ve diğer ülkelere irtica ettirdiği ortaya çıktı. Malatya’da FETÖ adına adam kazanan, mahrem bilgiler toplayan ve finans toplamada görevli olan ablaların 17-25 Aralık operasyonlarının ardından yurt dışına örgüt üyeleri tarafından kaçırıldığı öğrenildi. FETÖ’nün Türkiye yapılanmasında etkin görev yapan ablaların güvenlik güçleri tarafından yapılacak olan operasyonda yakalanmamaları için yurt dışına kaçırıldığı tespit edildi.

YURT DIŞINA KAÇIRDILAR
  Malatya’da ise savcıklarca yapılan operasyonlarda firari olan ablaların aynı şekilde yurt dışına kaçırıldıkları öğrenildi. Abiler gibi ablaları da yurtdışına kaçıran FETÖ üyelerinin, bu şekilde Türkiye’de savcılık ve güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda FETÖ’cülerin topladığı mahrem bilgiler ve himmet trafiğinin tespit edilmemesi için bunların yurt dışına kaçırıldığı ifade edildi.

FETÖ’CÜ ABLALARIN ÜLKESİ HOLLANDA
  FETÖ’nün Türkiye’den kaçırdıkları ablaların Hollanda’da, Amsterdam, Rotterdam ve Lahey’de bulunan Ebru Vakfı, Rosarium Vakfı, Rijmond Katılımcı Veliler Derneği ve Altın Gençlik Vakfı, Aktif Gençlik Derneği üzerinde Hollanda’dan iltica talebinde bulundukları öğrenildi. Türkiye’den yurt dışına kaçan örgüt üyesi ablaların aileleri ile görüşmeleri ise Hollanda’da yaşayan, örgüt ile bağı deşifre olmayan aileler üzerinden davetiye ile götürülerek sağlandığı tespit edildi.

ÇALDIKLARI PARA İLE…
  FETÖ’nün, Türkiye’den çaldığı para ile Hollanda’da 7 ilkokul, 2 lise, 1 de dershane kurduğu ifade ediliyor. Türkiye’den kaçırılan ablaların FETÖ’ye ait okullarda çalıştırıldığı öğrenilirken, ablaların örgüt dışında kimse ile görüşmemesi için gözetim altına alındığı kaydedildi. Öte yandan FETÖ üyelerinin Türkiye’den kaçırdıkları ablaları yabancılarla konuşmaması için tehdit ettiği ifade edilirken yabancılar ile konuşan olursa ilticalarını iptal ettirip Türkiye’ye gönderecekleri ve ömür boyu cezaevinde yatacakları yalanı ile onları tehdit edildikleri ortaya çıktı.                

TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya