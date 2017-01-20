20 Ocak 2017 Cuma

FETÖ soruşturmasında ilk tahliye

Malatya’da iş adamlarına yönelik yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan TUSKON üyesi Kerem G., ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

20 Ocak 2017 Cuma 09:52
FETÖ soruşturmasında ilk tahliye

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi tarafından yapılan operasyonda savcılık tarafından serbest bırakılan ve ardından ise TUSKON’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit toplantısında katıldığı gerekçesi ile tutuklanan Kerem G. adlı iş adamı, yargılandığı ilk davada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
“TEHDİT EDİLDİM”
  Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada dinlenen Kerem G., MAKİAD eski başkanı Muzaffer E.’nin Organize Sanayi Bölgesi İşadamları Derneği Başkanı iken dernek toplantılarına FETÖ’cü imamı getirerek sohbet düzenlediğini ifade etti. Kerem G. ifadesinde, MAKİAD eski başkanı işadamı Muzaffer E.’nin tehdit içeren sözlerine maruz kaldığını iddia etti. G., 15 Temmuz darbe girişimi arifesinde “Çok konuşuyorsun” diyerek tehdit edildiğini söyledi. FETÖ yapılanmasına iş adamı kimliği ile girdiğini anlatan Kerem G., ifadesinde Malatya’da yayın yapan bir tv kanalının kurucularından olduğunu sözlerine ekledi. Kerem G., MAKİAD’ın yurt dışı gezilerine de katıldığını ifade etti.       
TUSKON TOPLANTISINA KATILDIM…
  Kerem G., savunmasında şunları söyledi:

“17-25 Aralık 2013 olayından sonra bu yapıdan ayrıldım. Mart 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tehdit edildiği TUSKON genel kurul toplantısına o dönem yine MAKİAD yönetiminde bulunan isimlerle birlikte katıldım. TUSKON Genel Başkanı Rızanur Meral’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit ifadelerini içeren konuşması esnasında sigara içmek için salon dışındaydım” dedi. Tanık ve sanık beyanlarının ardından mahkeme heyeti, “delillerin toplanmış olduğu” gerekçesiyle Kerem G. hakkında yurtdışı yasağı ile birlikte adlı kontrol şartlarının uygulanması kapsamında tahliyesine karar verdi.

TAHİR ÖZÇELİK
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