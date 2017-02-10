Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınan 18 öğretmen, emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadesi alınan 18 öğretmenden 8’i adli kontrol kararıyla serbest bırakılma, 10’u ise tutuklanma talebiyle Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

12 Öğretmen Serbest Kaldı

Hakimlikçe 18 öğretmenden 6’sı hakkında tutuklama kararı verilirken, 12 şüpheli ise adli kontrol şartı serbest bırakıldı. Tutuklanan 6 öğretmen, adliyedeki işlemlerinin ardından Malatya E tipi Cezaevine gönderildi.

TAHİR ÖZÇELİK