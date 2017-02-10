10 Şubat 2017 Cuma

FETÖ operasyonu: 6 öğretmen tutuklandı

Malatya’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ihraç eden öğretmenlerden 6’sı tutuklandı.

10 Şubat 2017 Cuma 10:32
FETÖ operasyonu: 6 öğretmen tutuklandı

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınan 18 öğretmen, emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadesi alınan 18 öğretmenden 8’i adli kontrol kararıyla serbest bırakılma, 10’u ise tutuklanma talebiyle Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

12 Öğretmen Serbest Kaldı
  Hakimlikçe 18 öğretmenden 6’sı hakkında tutuklama kararı verilirken, 12 şüpheli ise adli kontrol şartı serbest bırakıldı. Tutuklanan 6 öğretmen, adliyedeki işlemlerinin ardından Malatya E tipi Cezaevine gönderildi.  

TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya