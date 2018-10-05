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Fendoğlu’ndan tam destek

Malatya’yı dünyaya tanıtacak film projesi ile kentte olumlu tepkiler alan genç girişimcilere, MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’ndan da tam destek geldi.

Fendoğlu’ndan tam destek

Malatya’yı dünyaya tanıtacak film projesi ile kentte olumlu tepkiler alan genç girişimcilere, MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’ndan da tam destek geldi.

05 Ekim 2018 Cuma 13:09
Fendoğlu’ndan tam destek

Birtakım ziyaretlerde bulunmak amacıyla Ankara’ya giden Yapımcı-Senarist Abdulhakim Bölükbaşı ve Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Doğan, TBMM’de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’nu ziyaret etti.

MHP Milletvekili Fendoğlu’na projeleri hakkında bilgiler aktaran Yapımcı-Senarist Abdulhakim Bölükbaşı, Malatya’nın tarihsel konumu itibari ile bölgede söz sahibi olması gereken bir şehir olduğunu dile getirerek “Arslantepe Höyüğü UNESCO tarafından Kültürel Miras listesine umut ediyoruz ki eklenecek. Bizlerde böyle tarihi kalıntıları olan büyükşehrimizi uluslararası anlamda tanıtımını mutlaka yapmamız gerekmekte. ‘Arafta Kalanlar: Damascus Kılıcı’ Malatya’nın tarihine ışık tutacak bir proje bu anlamda başta Malatyalılar olmak üzere her kesimden destek bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYMAYA HAZIRIZ

MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise projeyi yakından takip ettiğini belirterek, “Malatya’nın tanıtımı demek, ülkemizin tanıtımı demektir. Malatya ekonomisine giren her para ülke ekonomisinin yükselmesi demektir. Bu anlamda projenize destek verme bizim içinde gurur verir. Elimizden ne geliyorsa, üzerimize ne düşüyorsa bizler taşın altına elimizi koymaya hazırız” diye konuştu.

Bölükbaşı ve Doğan, destekleri için Milletvekili Fendoğlu’na teşekkür etti. Ankara temaslarının ardından, genç girişimciler yeni destek görüşmeleri üzerine Bursa’ya geçtiler. 

İHA

Son Güncelleme: 05.10.2018 13:11
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Celal FendoğluFilm ProjesiMalatya
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