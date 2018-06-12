Fendoğlu, vatandaştan destek istedi

MHP Malatya Milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu, merkez ilçe Yeşilyurt ve Battalgazi'ye bağlı Pelitli, Alhanuşağı, Merdivenler, Şişman, Çolaklı, Bulutlu, Hisartepe ve Tanışık mahallelerini (köy) ziyaret edip, MHP tarafından Tahtalı Minare Hamam bahçesinde verilen iftara katıldı.

MHP'li Fendoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla kılınan teravih namazı sonrası Hacı Yusuf Camii (Yeni Cami) ile Battalgazi Ulu Camii önünde şerbet dağıttı.

Mahallelerde vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyip sohbet eden MHP'li Fendoğlu, 24 Haziran seçimleri için destek istedi.

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