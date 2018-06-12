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Fendoğlu, vatandaştan destek istedi

24 Haziran seçimlerine her gün bir adım daha yaklaşırken, MHP Milletvekili Adayı Mehmet Fendoğlu, ziyaretlerine devam ediyor. Vatandaşlarla görüşen Fendoğlu 24 Haziran seçiminde partisine destek istedi.

Fendoğlu, vatandaştan destek istedi

24 Haziran seçimlerine her gün bir adım daha yaklaşırken, MHP Milletvekili Adayı Mehmet Fendoğlu, ziyaretlerine devam ediyor. Vatandaşlarla görüşen Fendoğlu 24 Haziran seçiminde partisine destek istedi.

12 Haziran 2018 Salı 11:10
Fendoğlu, vatandaştan destek istedi

MHP Malatya Milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu, merkez ilçe Yeşilyurt ve Battalgazi'ye bağlı Pelitli, Alhanuşağı, Merdivenler, Şişman, Çolaklı, Bulutlu, Hisartepe ve Tanışık mahallelerini (köy) ziyaret edip, MHP tarafından Tahtalı Minare Hamam bahçesinde verilen iftara katıldı.

MHP'li Fendoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla kılınan teravih namazı sonrası Hacı Yusuf Camii (Yeni Cami) ile Battalgazi Ulu Camii önünde şerbet dağıttı.

Mahallelerde vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyip sohbet eden MHP'li Fendoğlu, 24 Haziran seçimleri için destek istedi. 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaMHPSeçimMehmet Fendoğlu
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