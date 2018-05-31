Fendoğlu seçim çalışmalarına devam ediyor

MHP Milletvekili Adayı Fendoğlu daha sonra Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı ziyaret etti. Ardından Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Fendoğlu, Gürkan’dan destek istedi. Gürkan, "Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğu gibi, aynı zamanda demokrasinin kurumsallaşması, kökleşmesi açısından temel yapılardır" dedi.

BİR DİZİ ZİYARETLER...

MHP Adayı Fendoğlu daha sonra İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz'ı ziyaret etti. Albay Yılmaz, seçimde herkese başarılar diledi.

Fendoğlu, amcasının ismini taşıyan Şehit Hamid Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) esnafını ziyaret etmeyi unutmadı. Esnafın sorunlarını dinleyen MHP'li Aday Fendoğlu, sorunların takipçisi olacağını ifade etti.

MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KONSERDE TANITILDI

Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen Ali Kınık konserinde MHP'li adaylar, tek tek çağrılarak izleyicilere tanıtıldı. Vatandaşlar, adaylara yoğun ilgi gösterdi. Malatyalı ünlü sanatçı Ali Kınık, söylediği şarkılarıyla vatandaşlar doyasıya eğlendi.

MHP Malatya Milletvekili Adayı Mehmet Fendoğlu, Abdullah Gül Parkı'nda bulunan esnaflar ve karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

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