Fendoğlu PAB Genel Kurulu’nda

Yaptığı açıklamada PAB'ın, 176 ülkenin üyesi bulunduğu, dünyanın en büyük ve en eski parlamenterler platformu olduğunu ifade eden Fendoğlu, İsviçre’de bu toplantılar kapsamında çeşitli görüşmelerde bulunacaklarını ve Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü Asya Parlamenterler Asamblesi'nin koordinasyon toplantısına katılım sağlayacaklarını belirtti.

İsviçre’de yapılacak olan çalışma ziyaretleri ile TBMM-PAB ilişkilerinin geliştirilmesine dair konularda istişareler yapılacağını ifade eden Fendoğlu, İsviçre'de yaşayan vatandaşlarla da Lozan Türk Birliğinde bir araya geleceklerini belirtti. (Bülten)