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Fendoğlu, o öğretmene ateş püskürdü

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaretten tutuklanan öğretmen Murat K. ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fendoğlu, o öğretmene ateş püskürdü

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaretten tutuklanan öğretmen Murat K. ile ilgili açıklamalarda bulundu.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:50
Fendoğlu, o öğretmene ateş püskürdü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, yaptığı basın açıklamasında, Malatya'da sınıf öğretmenliği yapan, ancak öğretmenlik mesleğine yakışmayan bir şahsın, sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren paylaşımlarda bulunmasının herkesi derinden yaraladığını vurgulayarak, "Konunun duyulması ile birlikte oluşan haklı tepkiler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme başlatılmış ve sonrasında bu şahıs gözaltına almıştır. Evinde arama yapılan bu şahıs Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna muhalefet suçundan adliyeye sevk edilmiş olup çıkarıldığı nöbetçi mahkemece de tutuklanmıştır" diye konuştu.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIM”

MHP'li Fendoğlu, bu şahsın ülkenin kurucusu Ulu Öndere yönelik hakaretlerinin tüm Malatyalı hemşerilerini çok üzdüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Malatyalılar her zaman ülkemizi kurtaran ulu önderimizi minnet duygusu ile anmış ve atalarına gerekli saygıyı göstermiştir. Hepimizi derinden yaralayan ve ülkemizin kurtuluşu için canını ortaya koyan kahramanlara yönelik hakaretler elbette cezasını bulacaktır. Aziz Türk milletinin vekili olarak konunun takipçisi olacağım. Ülkemizin kurucusu Mustafa kemal Atatürk'e yönelik hakaretler aslında tüm ulusa yapılmış hakarettir. Ülkesini seven ve milletine bağlı hiçbir bireyin bu hakaretleri hazmetme ihtimali yoktur. Bu nedenle bu büyük saygısızlığın ve atalarımızın hatırasına olan vefasızlığın hukuk önünde de cezasını göreceğine eminim. Malatya'mızın böylesi bir olay ile gündeme gelmiş olması da tüm hemşerilerimizi üzmüştür. Ben bu basın açıklamam ile Malatya'nın atalarının değerini bilen ve milli değerlerine bağlı kadirşinas insanlardan oluştuğunu ifade etmek istedim. Ülkemizin kurucusu olan Ulu Öndere yönelik hakaretlerin Malatyalıları derinden üzdüğünü tekrar ifade ederek başta Ulu Önderimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve hürmetle anıyorum." (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

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Mehmet FendoğluAtatürke Hakaretten Tutuklanan öğretmen
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