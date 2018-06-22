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Fendoğlu'ndan  'Apolet'  tepkisi

MHP Malatya Milletvekili Adayı Mehmet Celal Fendoğlu,  bir televizyon kanalında canlı yayınlanan 'Ne Var Ne Yok' programına katıldı. MHP'li Fendoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin '2'nci Ordu Komutanı Metin Temel'in apoletlerini sökeceğim' açıklamasına tepki göstererek, "Yalova'ya kaymakam bile yapmazdım" dedi.

Fendoğlu'ndan  'Apolet'  tepkisi

MHP Malatya Milletvekili Adayı Mehmet Celal Fendoğlu,  bir televizyon kanalında canlı yayınlanan 'Ne Var Ne Yok' programına katıldı. MHP'li Fendoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin '2'nci Ordu Komutanı Metin Temel'in apoletlerini sökeceğim' açıklamasına tepki göstererek, "Yalova'ya kaymakam bile yapmazdım" dedi.

22 Haziran 2018 Cuma 11:28
Fendoğlu'ndan  'Apolet'  tepkisi

MHP'li Aday Fendoğlu programda yaptığı konuşmada, “Başına kına sürer, öyle salarız askerliğe ama sen kalkacaksın Membic'te, Afrin'de, Kandil'de destan yazan üstelik bir 15 Temmuz'u atlatmış bir paşayı hele hele bizim Malatya'nın 2'nci ordu komutanı paşasını ben birebirde iyi tanıyorum kendisini. Son 20 yılını Güneydoğu Anadolu'da geçirmiş bir paşamız. Apoletini sökmek için gücün yetmez. Türk milleti o paşanın arkasındadır. Olur mu öyle? Kimin paşasının apoletini söküyorsun sen? Tabi herkesin bir hayali vardır. O hayal gerçekleşirse olur. Ben Sayın İnce'nin yüksek derecede oy alıp ta, cumhurbaşkanı olacağını zannetmiyorum. Üstelik ben olsaydım devletin başında Yalova'ya kaymakam bile yapmazdım” şeklinde konuştu. 

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 22.06.2018 11:34
Anahtar Kelimeler:
MHPApolet TartışmasıMehmet FendoğluMalatya
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