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Fendoğlu, Cumhurbaşkanı ile görüştü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya 1. sıra Milletvekili Adayı Mehmet Fendoğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Fendoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Malatya'da karşıladık. Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatanın birliği ve bütünlüğü için üzerimize düşen desteği vereceğimizi belirttik” şeklinde konuştu.

Fendoğlu, Cumhurbaşkanı ile görüştü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya 1. sıra Milletvekili Adayı Mehmet Fendoğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Fendoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Malatya'da karşıladık. Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatanın birliği ve bütünlüğü için üzerimize düşen desteği vereceğimizi belirttik” şeklinde konuştu.

04 Haziran 2018 Pazartesi 10:48
Fendoğlu, Cumhurbaşkanı ile görüştü

Fendoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMalatya ziyaretinde karşıladıklarını belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatanın birliği ve bütünlüğü için üzerimize düşen desteği vereceğimizi belirttik" dedi.

MHP milletvekili adayı Fendoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Malatya'da karşıladıklarına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesaplarında yayınlayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Malatya'da karşıladık. Cumhur İttifakı üzerine güzel bir sohbet gerçekleşti. Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatanın birliği ve bütünlüğü için üzerimize düşen desteği vereceğimizi belirttik" ifadelerini kullandı.

ARAPGİR VE ARGUVAN ZİYARETİ

Malatya MHP 1'inci sıra milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu, Arapgir ve Arguvan ilçesini de ziyaret ederek, ilçede bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

Fendoğlu, ilk olarak Arapgir'i ziyaret etti. İlçedeki ziyaretlerine Ülkü Ocaklarıyla başlayan MHP'li aday Fendoğlu, Bozkurt'lar yuvasının kendilerinin mabedi olduğunu, kendilerinde manevi değerinin çok fazla olduğunu vurguladı.

MHP'li Mehmet Fendoğlu, Arguvan ilçesini ziyaret etti. MHP'li aday Fendoğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sürekli arasında olduğunu kaydeden MHP'li aday Mehmet Fendoğlu ise, MHP'ye verilecek olan her bir desteğin ülkenin huzuru ve refahı için gerekliliğinden bahsetti. 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaMHPSeçimRECEP TAYYİP ERDOĞAN
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