17 Şubat 2017 Cuma

Farklılıklarımızı zenginleştiren bir milletiz

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Bizler zor şartlarda birtakım ufak tefek farklılıklarımızı zenginleştiren bir milletiz” dedi.

17 Şubat 2017 Cuma 11:32
Farklılıklarımızı zenginleştiren bir milletiz

  AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, teşkilat üyeleri ile birlikte Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Malatya Şubesini (TEMAD) ziyaret etti. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Malatya Şubesi (TEMAD) Başkanı Mustafa Coşkun ziyaretten dolayı Milletvekili Mustafa Şahin'e ve AK Parti Teşkilat üyelerine teşekkür etti.

PEYGAMBER OCAĞI
  Ziyarette konuşan Milletvekili Şahin ise, Emekli Astsubayların Türkiye için hem mesailerini hem de canlarını ortaya koyduklarını belirtti. Şahin, “Bugün teşkilatımızın yapmış olduğu program çerçevesinde sizlerin huzurunuza geldik. Bizleri ağırladığınız için, misafir ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Asker ocağı denince akla hemen Peygamber ocağı gelir. Peygambere olan sevgimiz aşkımız inancımızın bize yüklemiş olduğu o misyonu en iyi şekilde ifa eden kurumlarımızdan bir tanesidir. Özellikle asker bir milletin evlatlarıyız. Zor bir süreç geçiyoruz. Sizlerd e kendi dönemlerinizde bir takım hareketlere katıldınız. Terörle mücadele noktasında eminim hepiniz böyle süreçlerden geçtiniz. Bugün maalesef içeride ve dışarıda bir ateş çemberi içerisine sarılmaya çalışılıyor ülkemiz. Ne zaman birlik beraberlik içerisine bir takım şeylerimizi olgunlaştırmaya başlasak maalesef bu ülkeyi rahat bırakmıyorlar. Fakat bizler en zor şartlarda Alevi’si ile Türk’ü ile Kürd’ü ile zengini ile fakiri ile konu eğer memleketse, vatansa, milletin bölünmez bütünlüğü ise aramızdaki birtakım ufak tefek farklılıkları zenginleştiren bir milletiz. Bunu bilen ülkeler 7 düvele karşı mücadele vermeye çalışıyor. Bu uğurda hayatlarını kaybeden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Onların yakınlarına da cenabı Allah hayırlı ömürler versin” ifadelerini kullandı.

İHA
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