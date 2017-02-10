Malatya’nın Akçadağ ilçesinde alevi vatandaşların yaşadığı Yaylımlı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Atalar (Haçova) köylerinin muhtar ve temsilcileri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret etti. Başkan Çakır’a ziyaretin anısına bağlama hediye ede muhtar ve mahalle temsilcileri, özellikle Malatya'nın büyükşehir olduktan sonra mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Nisan ayında yapılması planlanan yeni Anayasa değişikliği referandumunda Alevi köyleri olarak ‘evet’ oyu kullanacaklarını açıkladılar.apple-converted-space">

ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR…

Köylerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çakır’a teşekkür eden Yaylımlı Köyü Muhtarı Şeyho Karabulut, “Başkanımdan çok memnununuz. Altyapı hizmetini geçen sene başlattı, halen yapılıyor. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Köy olarak başkanımızın arkasındayız ve biz elimizden geldiği kadar ‘evet’çiyiz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından köylerine yapılan alt yapı hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirmek ve referandumda ‘evet’ oyu kullanacaklarını paylaşmak için Başkan Ahmet Çakır’ı ziyaret ettiklerini belirten Muhtar Şeyho Karabulut, her zaman Başkan Çakır’ın arkasında olduklarını ifade etti.

Atalar Mahallesi sakinlerinden Tahir Duran da, mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çakır’a teşekkür ederek, her zaman yanında olduklarını söyledi.



SIKINTIYI ALEVİLER ÇEKECEKTİ

Atalar Mahallesi sakinlerinden Ali Duran ise, 15 Temmuz’da yaşanan FETÖ darbe girişimine değinerek, “Darbe girişiminin ikinci ayağı Malatya'ydı. O gün buradan havalanacak bir uçağın darbecilere ne kadar güç sağlayacağını hepimiz biliyorduk. Ama şunu bilmeliyiz ki darbe gerçekleşmiş olsaydı en çok sıkıntıyı biz Aleviler çekecektik. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile hepimiz meydanlarda olduk, her zaman da yanlarında olacağız” diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, özellikle Alevi vatandaşların yaşadığı bu iki mahallenin desteklerinden dolayı teşekkür etti. Hediye edilen bağlamanın kendisi için de bir sürpriz olduğunu söyleyen Başkan Çakır, yapılacak olan referandumun ülke için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

SORUMLULUK SAHİBİ BİR DAVRANIŞ

Yaylımlı ve Atalar mahallelerinin de referandumda ‘evet’ oyu kullanacaklarını açıklamasının kendileri adına oldukça önemli olduğunu kaydeden Başkan Çakır, “Bu davranışınızı ben sorumluluk sahibi, geleceğine sahip çıkan, ülkesine ve iradesine sahip çıkan bir anlayış olarak değerlendiriyorum. İnşallah ülkemiz için güzel bir netice olur” ifadelerini kullandı.

İHA