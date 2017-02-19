Akçadağ’ın Büyükçimiş Mahallesi Muhtarı Mehmet Akgün ve Yaylımlı Mahallesi Muhtarı Şeyho Karabulut 26 Nisan’da yapılacak olan referandumda “Evet” oyu kullanmaya karar verdi. İddiaya göre bu durum bazı kesimleri rahatsız etti ve baskı kurulmaya çalışıldı. Bu iddialar üzerine ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı muhtarlarla bir araya geldi.

ASLANLAR GİBİ YANINIZDAYIZ

Ev ziyaretinde bir değerlendirme yapan Milletvekili Çalık, “Öyle yürekli ve öyle güçlü bir çıkış yaptınız ki; dolayısıyla bizler sizi ziyaret etmek istedik. Referandumda “Evet” oyu kullanacaksınız diye sizleri mağdur etmek isteyenlerin olduğunu duyduk. Aslanlar gibi bizim sizin yanınızda olduğumuzu, Alevisiyle, Sünnisiyle bütün vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu çok net hissettirmek için sizleri ziyaret ediyoruz” dedi.

CHP’DEN İSTİFA ETTİ

Çalık’ın bu konuşması üzerine söz alan Büyükçimiş Mahallesi Muhtarı Mehmet Akgün, CHP’den istifa ettiğini ve AK Parti’ye kaydını yaptırdığını belirterek, “Önümüzde 16 Nisan’da bir referandum var ve biz ‘Evet’ diyeceğiz” diye konuştu.

YURTDIŞINDAN ARIYORLAR

Muhtar Akgün’ün iddiaya göre yaşadığı sıkıntıyı birebir yaşadığını savunan Yaylımlı Mahallesi Muhtarı Şeyho Karabulut ise, referandumda ‘Evet’ oyu kullanacağını diye getirerek, “Hedef oldum, hedef tahtasına döndüm. Bırakın Türkiye’yi, yurtdışından arıyorlar. Ben hizmet için varım. Hizmet içinde oradayım. Söz ağzımdan çıktı, başımı kesseler dönmem. Ben burada dimdik duruyorum” şeklinde konuştu.

ZAYIF HÜKÜMETLERE TAHAMMÜL EDEMEYİZ

Ziyarette bir değerlendirme ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’dan geldi. Başkan Çakır, “Bizim her zaman mahallelerde, kırsalda, merkezde; Alevisinin de, Sünnisinin de hemen herkesin desteğini görüyoruz. Yerel yönetimler olarak bugüne kadar ilçelerimizde, önemli hizmetler yaptık. Alt yapı, üst yapı, spor yaşam merkezleri, parklar. Hiç birinde bir ayrımımız olmadı. Evet ile birlikte Türkiye’de, çok daha güçlü bir dönem başlayacak. Ülkemiz bir ateş çemberinin içerisinde kaldı, bir savaş çemberinin içerisinde kaldı. Biz bu süreç içerisinde hükümetsizliği tahammül edemeyiz, zayıf hükümetlere tahammül edemeyiz. Çünkü ülkü artık bunu kaldırmaz” diye konuştu.

KİMLER OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Muhtar ziyaretinde yeniden söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Malatya’mızda Alevi vatandaşlarımızın, Alevi muhtarlarımızın Cumhurbaşkanlığı sistemi için güçlü bir ‘Evet’ sesini yükseltmelerinden dolayı büyük bir mutluluk duydum. Bunu gündeme getirmemin en büyük sebebi, herkesin kendi görüş ve düşüncelerini açıkça ifade edebileceği bir Türkiye var. ‘Hayır’ kampanyası yürütenler, başta terör örgütleri olmak üzere, siyasi partiler, ‘hayır’ diyenler üzerinde bir ‘hegemonya kurulmak isteniyor’ diye açıklama yaparken, bugün Malatya’da Alevi vatandaşlarımızın ‘Ben Evet’ diyorum cümlesinden sonra muhtarlarımıza ve kardeşlerimize yönelik baskı oluşturmalarını, söylemiş oldukları cümlelerle nasıl tezat oluşturduklarını çok net göstermek adına buradayız. Muhtarlarımıza, ‘Sen bu açıklamayı nasıl yaparsın’ deyip, baskı oluşturanları biz biliyoruz, muhtarlarımızda kim olduklarını biliyor. Ama onları biz Allah’a havale ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

KİME OY VERDİN?

Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu yineleyen Milletvekiyi Çalık, “Demokrasinin gereği, herkes fikirlerini hürce, özgürce ifade eder ve bunun en güzel göstergesi de buradadır. Biz Türkiye’de kutuplaşmanın asla olmadan, kardeşliğin, hoşgörünün, birliğin, beraberliğin var olduğu bir Türkiye tasavvur ediyoruz. Tamamen terör örgütlerinin karşısına dik duracak ve uluslararası güçlere Türkiye üzerinde oyun oynayacak güçlere dimdik duracak bir Türkiye tasavvur ediyoruz. Bunun için elimizin daha güçlenmesi, çok başlılığın ortadan kaldırılması ve icraatlarımızı sınırsızca yapabileceğimiz bir sistem tasavvur ediyoruz. Bunun için sizlerin söylemiş olduğunuz ‘Evet’ bu anlamda çok önemli. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın ‘Kime oy verdin?’ diye sormadan hizmetlerimizi her bölgeye götürdük, götürmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

CHP’Lİ TEKİN”İN YEĞENİ “EVET” DEDİ

Öte yandan ziyarete eşlik eden Cumhuriyet Halk Parti’li Gürsel Tekin’in öz yeğeni olan ve Malatya’da yaşayan Emel Duran, referanduma evet diyeceğini belirtti. Duran, “Bu parti meselesi değil, ülkemizin birlik ve beraberliği için bende eşimi destekliyorum ve ‘Evet’ diyoruz” dedi. Duran’ın tavrına yönelik konuşan Milletvekili Çalık, “Tabi ki; herkes siyaset yapabilir, bağlantılarını da, aile fertlerini de farklı şekilde etkileyebilir. Gürsel Tekin’in kardeşinin kızı olmasının ötesinde bir hanımefendi ve Malatya’da yaşayan, Haçova’da oturan bir kardeşimiz ‘Ben güçlü bir evet diyorum’ diyor. Canı gönülden kutluyorum” diyerek konuşmasını noktaladı.

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