Anayasa değişikliği teklifinin kamuoyuna sunulacağı referandum sürecinin hazırlıkları bütün siyasi partiler ve temsilcileri için hızlı başladı. Bu süreç içinde temas halinde olmayı hedefledikleri kitlenin özellikle kararsız seçmenler ve kendilerine oy vermemiş kesimler olduğunu dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer, anayasa değişikliği teklifi ve referandum süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BU TEKLİF EN ÇOK KADINLARI ETKİLEYECEK

Referandum çalışmaları için start verdiklerini ifade eden CHP Malatya İl kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer, “Bu çalışmalarda hedef kitlemiz, kararsız seçmenlerimiz ve daha önce oy almadığımız kesimlerde yaşayan vatandaşlarımız. Ev ev, kapı kapı gezerek bu çalışmayı yapacağız. Şimdiden gittiğimiz yerler oldu. Ev ev dolaşıyoruz ve insanlara bu anayasa teklifinin neler getireceğini veya neler götüreceğini ifade ediyoruz” dedi.

Anayasa değişikliği teklifinin en çok kadınları etkileyeceğini belirten Güllü Tuncer, “Yarın rejim değişikliği olduğunda kadınların şu an elinde bulunan özgürlük artık olmayabileceğini düşünüyoruz. Başkanlık sisteminde, baştaki kişi bu yönde herhangi bir karar aldığında kim itiraz edebilir? Bu teklif geçtikten sonra, rejim değişikliği söz konusu olduktan sonra kadınlar aleyhine yasalar çıkmayacağına kim garanti verebilir? Biz özellikle kadın seçmenlerimizin bilgilendirilmesini amaçlıyoruz bu hususta ” ifadelerini kullandı.

HEDEF KİTLEMİZ KARARSIZ SEÇMENLER

Referandum öncesi hazırlık stratejilerinden bahseden Güllü Tuncer, “Kendi seçmenimize gitmeyi pek düşünmüyoruz ilk etapta. Elbette onları da ihmal etmeyeceğiz fakat ilk gideceğimiz seçmen kitlesi kararsız olanlar olacak. Ve diğer partilere oy vermiş kesimlere gitmeyi düşünüyoruz. Başlangıç olarak Melekbaba, Çevreyolu’nun altında kalan kısım ve Battalgazi ziyaretlerimiz olacak” dedi ve bu bölgelerde yoğunlaşacaklarını belirtti.

CAMİYE, YARGIYA VE KIŞLAYA SİYASETİN GİRMESİNİ İSTEMİYORUZ

Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili görüşlerini dile getiren CHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer, “Biz niçin ‘Hayır’ diyeceğimizi vatandaşlara, seçmenlere de anlatmayı planlıyoruz. Öncelikle bu bir genel seçim veya milletvekili seçimi değil. Bu bütün ülkeyi ilgilendiren, bütün kitleleri ilgilendiren bir seçim. Başkanlık sistemiyle tek adam rejimi söz konusu olacak. Partili bir cumhurbaşkanlığı söz konusu. Böyle bir cumhurbaşkanı nasıl tarafsız olabilir? Vekil sayısı 600’e çıkıyor bu teklifle. 550 vekil yeterli değil mi? 50 vekilin 5 yıllık maliyeti 15 milyon lira olacak ve hiçbir yetkileri olmayacak. Çünkü kararları meclis vermeyecek. Rejim tek adam rejimi çünkü. Meclis feshedilebilecek bu rejimle birlikte, milletvekillerinin etki ve yetkisi olmayacak ve her şeye bürokrasi hâkim olacak. Başkan, başkan yardımcıları ve bakanlar, suç işlemeleri halinde 400 milletvekilinin izni olmazsa yargılanamayacaklar. Hak ve hukukun tanınmayacağı bir durum söz konusu olacak. Milletvekili seçilme yaşının 18’e indirilmesi var bir de. Ben bunu kesinlikle onaylamıyorum. Çünkü 18 yaş, bu tür bir sorumluluk için olgun bir yaş değil. Milletvekili olabilmek için 18 yaş, çok erken bir yaş.Bunun yanı sıra, genel başkanımız ne diyor? ‘Camiye, kışlaya ve yargıya siyasetin sokulmasını istemiyoruz.’ Biz de bunu istemiyoruz. Ama bu sistemle maalesef camiye de girecek, kışlaya da, yargıya da. Biz kişileri tartışmıyoruz. Yapılması düşünülen şey kim olursa olsun yanlış” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜLMESİ GEREKEN DAHA ÖNEMLİ SORUNLAR VAR

Türkiye’nin çözülmesi gereken daha acil sorunları olduğunu söyleyen Güllü Tuncer, “Şu anki en büyük önceliğimiz anayasa değişikliği midir? İşsizlik var, iflaslar var. Şu anda dükkânlar siftah yapmadan kapanıyor. Dolar çok yükseldi. Yabancı yatırımcı yatırım yapmıyor ya da yatırımını geri çekiyor. Yoksulluk artmış durumda. Eğitim sistemi sürekli değişiyor. Öncelikli çözülmesi gereken sorunlarımız bunlar” şeklinde konuştu.

MEHMET KIROĞLAN