“Esnaf camiası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanındadır”

MESOB Başkanı Şevket Keskin, ziyarette yaptığı konuşma da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yanında oldukları gibi, bugün ve yarında yanında olacaklarını ifade ederek, “Esnaf ve sanatkar camiası olarak her zaman söyledim, başta Cumhurbaşkanımız, Ustamız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Esnafımız ne istediyse verdiler, istediğimiz her şeyi aldık.” dedi.

Keskin, Bağ-Kur primlerini çok fazla olduğunu belirterek, “Ödeyemiyoruz, gerçekten esnafımız sıkıntılı bu konuda. 700 TL, peşin ödeme yaparsa 600 TL. Bunun biraz daha aşağıya çekilmesini talep ediyoruz.” dedi.

Malatya’da küçük sanayi sitelerinin kurulması ve şehir merkezindeki küçük sanayi sitelerinin buraya taşınması konusunda destek beklediklerini aktaran Keskin, “Altay Kışlası’nın içerisinde 4 bin dönümlük yer istiyoruz. Mevcut küçük sanayi sitelerimiz şehrimizin içinde kaldı ve Malatya’ya yakışmıyor.” talebinde de bulundu.

Keskin, şoför esnafı için yolcu taşımacılığında kullanılan araçlara getirilen birçok özelliğin Türkiye’de üretilmediğini belirerek, “Sansürlü araç, rampalı araç isteniyor, Türkiye’de üretilmiyor, Türkiye’de üretilsin alalım. Türkiye’de üretilmeyen bir özellik neden esnaftan isteniyor” diye konuştu.

Keskin, esnaf ve sanatkara verilen destek ve hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan Binali Yıldırım’a, bakanlara ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’e teşekkür ettiklerini ifade etti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, esnaf krediler için 2002’de yüzde 59 olan faiz oranının bugün yüzde 5 olduğunu belirterek, 2002’de 5 bin TL kredi verirken, şuanda 200 bin TL’ye kadar kredi verebildiklerini, hatta işletme kredisi olarak 500 bin TL verdiklerini kaydetti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, küçük sanayi sitelerinin taşınması konusuna her zaman destek vereceklerini belirterek, “Özellikle küçük sanayi sitelerinin kesinlikle ve ivedilikle düzenlenmesi lazım. Çirkin görüntüden şehrin merkezinin kurtulması lazım. Bunu da birlikte yapabilecek güçteyiz” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken, “Şuanda kendi evimdeyim, çok gurur duyuyorum. Ben bir esnaf çocuğuyum, burada olmaktan gurur duyuyorum. Ben aynı zamanda küçük esnaf olup da vergi rekortmeni olan bir esnaf babanın oğluyum. Sıkıntılarınızı en iyi bilen bir kardeşinizim, bir evladınızım. En iyi şekilde çözüm üretebileceğime de inanıyorum.” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Öznur Çalık, “Milletimizle, esnafımızla hemhal olmak, onların sesine kulak vermek, bizim boynumuzun borcu. 2002 yılından itibaren esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik olarak çok önemli düzenlemeler yaptık. Yapmış olduğumuz bu düzenlemeler çerçevesinde de 2002 yılında Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatiflerinin kredi faizleri yüzde 59’du. Şuanda bu kredinin faizi yüzde 4’e, yüzde 5’e gerilemiş durumda ve bunun bir kısmını da hükümetimiz süspanse ediyor. Kredi miktarı ise 5 bin TL’den şuanda 200 bin TL’ye çıkartılmış durumda. O gün 5 bin TL sadece kredi alabilenler bugün 200 bin TL kredi alabilmekteler. O günkü KOBİ sayısı 200 bin iken, bugün tam 3.5 milyon oldu. KOSBGEB destekleri 1991-2003 arası sadece 14.5 milyon iken, şuanda tam 4 milyara, 4 katrilyon açıkmış durumda. Bununla birlikte esnaflarımıza vermiş olduğumuz kredilerin miktarı da tam 23 milyar TL’ye çıkmış durumda. Yatırım destek kredilerimizi, işletme kredilerimizi, taşıt edindirme kredileri, sıfır faizli kredi, kaybolmaya yüz tutmuş esnafa verilen kredi, ustalık kredileri ve genç girişimcilere verilen krediler dahil olmak üzere esnaflarımıza bir çok desteği verdik, vermeye de devam ediyoruz” ifadelerini kaydetti busabahmalatya.com.bülten