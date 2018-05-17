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Eski, sanayi esnaflarını ziyaret etti

MHP Malatya milletvekili aday adayı Süleyman Eski, Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret ederek, destek istedi.

Eski, sanayi esnaflarını ziyaret etti

MHP Malatya milletvekili aday adayı Süleyman Eski, Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret ederek, destek istedi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:07
Eski, sanayi esnaflarını ziyaret etti

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan MHP Malatya milletvekili aday adayı Süleyman Eski, “Sanayi Sitesi esnaflarımızla hasbihal edip destek istedik. Var olsun MHP Milliyetçi Hareket Partisi” ifadelerinde bulundu.

“ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM”

MHP Malatya milletvekili aday adayı Süleyman Eski, esnafların sıkıntılarını da dinlediklerini belirterek, sanayi noktasında Malatya’nın daha da gelişmesi gerektiğini dile getirdi.

Malatya’nın çok geride kaldığını belirten Eski, “İttifakta Cumhurbaşkanına destek veriyoruz. Malatya’nın geride kaldığını ve çalışmalarda eksik olduğunu görerek aday olduk. Bizim çok çalışmamız, çok yollar kat etmemiz lazım” diye konuştu.

busabahmalatya.com

SELAHATTİN BAYRAK

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