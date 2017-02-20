Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya’ya geldi.

Elazığ ziyaretinin ardından havayoluyla helikopterle Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Mustafa Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Şahin, Nurettin Yaşar, Taha Özhan ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır karşıladı.

SOĞUK HAVA DURDURAMADI

Otobüsle miting alanına giderken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsü durdurarak çocuklara satranç takımı dağıttı. Erdoğan, miting alanına geldiğinde ise on binlerce kişi sevgi gösterisinde bulundu. Soğuk havaya rağmen vatandaşlar parti teşkilatı tarafından dağıtılan Türk bayrakları ile Erdoğan’ı karşıladı.

“CANIMIZI KOYDUK”

Meydanda toplanan Malatyalılar referanduma ‘evet’ diyeceklerini söyledi. BUSABAH’a açıklamalarda bulunan vatandaşlardan Mehmet Turgut, “Bugün bizim düğün günümüz, bugün Malatya’nın şahlanış günü reisi Cumhurumuz geliyor. Dün olduğu gibi bugünde başkanımızın yanındayız. Referandumda evet diyeceğiz” dedi. Bir diğer vatandaş Yasemin Konak ise, “Bizlere her imkanı sunan lider için canımız feda. Bu ülke çok badireden geçti. Bize de liderimize sahip çıkmak düşüyor. Bu ilenin aydınlığı için evet diyeceğiz canımız kanımızla liderimizin yolundayız” diye konuştu. Elif Demir de, “Dün yokluk çekiyorduk, bugün dünya ile yarışa girdik. Liderimizin yolundayız. Eşim, çocuklarımla birlikte referandumda evet diyeceğiz. Canımızı koyduk bu yola geri dönmek yok. Şimdi muhalefet düşünsün” şeklinde konuşu.

“MALATYALI LİDERİNİN YALNIZ BIRAKMAZ”

“Cumhurbaşkanımıza millet olarak çok borçluyuz” diyen Ahmet Ali Yeşil adlı vatandaş da, “Malatyalılar liderini sahipsiz bırakmaz. Bugün burada yüz binlerce hemşerimiz tek vücut olup evet diyeceğimiz haykırmak için buradayız. Yarında sandıkta evet diyeceğiz. Bugün hem FETÖ’cüler hem de onların ağababaları duysun” ifadelerini kullandı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitin yapacağı alanın karşısında Aselsan tarafından üretilen yerli üretim hava savunma sistemi Zıpkın’ın yerleştirildiği görüldü.

TAHİR ÖZÇELİK