ERDEM ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MYK Üyesi Erol Gül ve MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ile birlikte Yeşilyurt Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek muhtarların sorunlarını dinledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz, " Özellikle vekilimizin bizlerle birlikte sorunlarımızı dinlemesi bizim için onurdur. Vekilimizin Malatyalı olması da bizim için ayrı bir gururdur. MHP'nin son 2 yıldır ülkemiz adına almış olduğu kararları önemsiyoruz ve destekliyoruz. Kendilerine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

'' KİM Kİ MALATYA'YA BİR ÇİVİ ÇAKAR BİZ ONUN YANINDAYIZ” ŞEKLİNDE KONUŞTU. ''

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ise, muhtarları her zaman önemsediklerini dile getirerek, “Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin direktifleri doğrultusunda 2 günlük bir Malatya programında hem MYK üyemiz hem de İstanbul Milletvekilimizin burada olması bizler için mutluluktur. İl Teşkilatı olarak 2 günlük yoğun programda, İl Emniyet Müdürümüz, Valimizi ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Bizler için her zaman övünç kaynaklarımız, gururlarımız Özel Harekat ve Çevik Kuvvetteki arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Bugün de muhtarlarımız ile bir araya geldik. Ortak kaygımız her zaman Malatya’dır. Kim ki Malatya'ya bir çivi çakar biz onun yanındayız” şeklinde konuştu.

Malatyalı olmaktan gurur duyduğunu ifade eden MHP MYK Üyesi Erol Gül de, “15 Temmuz Türkiye’de bir milat oldu. 15 Temmuz akşamı kalkışmanın 10 dakikası sonrasını düşünmeksizin ‘biz bu kalkışmanın içinde değiliz ve karşıyız’ diyerek Türk milletine ve tüm unsurlarına bir güven verdik” ifadelerini kullandı.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ise, muhtarların önemine değinerek, “Ben çocukluğumdan bilirim muhtar öyle bir kanaat önderi ise, mahallede bir kavga varsa onu çözer, bir evde yoksul varsa muhtar çözer, hele bu muhtar Malatyalıysa, bir bacadan duman tütüyor diğerinden tütmüyorsa gider bakar. Onun için Rabbim sizlerden razı olsun. Muhtarlarımızın özlük hakları olmak üzere , masraflarının tamamının devletimiz tarafından karşılanması için bir çok mecliste çalışmalar yaptık. Muhtarlara ÖTV'siz KDV siz bir kereye mahsus olmak üzere sıfır araç vermek kaydıyla çalışmamızı yaptık ve MHP olarak bu çalışmanın takibini yapmaktayız” diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatına da değinen Erdem, operasyonda mücadele eden kahraman Türk ordusuna başarılar diledi. busabahmalatya.com