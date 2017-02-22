İnönü Üniversitesi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi arasında Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamında yapılan toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın yanı sıra rektör yardımcıları, genel sekreter yardımcıları ve danışmanlar katıldı.

Toplantı öncesi kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yönetim ekibiyle birlikte hem Başkan Çakır’ı ziyaret etmek hem de Üniversite ile Büyükşehir Belediyesi arasında koordinasyon toplantısı yapmak üzere geldiklerini belirtti.

ORTAK ÇALIŞMA ALANLARI VAR

Şehre ve üniversiteye hizmet etmeye gayret ettiklerini belirten Prof. Dr. Kızılay, “Üniversitemiz ile Büyükşehir Belediyemiz arasında birçok ortak çalışma alanları var. Büyükşehir Belediyemizden her zaman çok büyük destek görüyoruz. Ama bunlara ek olarak ne tür taleplerimiz var, ayrıca Üniversitemiz çalışmalarda şehrimize ne tür destekler verebilir ki buna bir nevi iş toplantısı da diyebiliriz, bu konularda Büyükşehir Belediyemizi gündemli olarak ziyaret edip toplantı planladık. Şehrimize ve Üniversitemize hayırlı olacağını umuyorum. Birçok konuda güçlü işbirliği ile şehrimize ve Üniversitemize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bugüne kadarki desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır Bey’e şükranlarımı arz ediyorum. Bundan sonra da çok güçlü destekleriyle, güçlü iletişimle devam edeceğimizi bütün şehrimize ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaret ve toplantıdan dolayı İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile ekibine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi’nin Malatya için büyük bir değer olduğunu söyledi.

TAKİP ETMEK ZORUNDAYIZ

“Kurumlarla kentin geleceğine yönelik yapılacak işbirliğinde belki de bizim en önemli partnerimiz üniversitelerdir” diyen Başkan Çakır, şunları kaydetti:

“Ama geçmişte bu diyalog yeteri kadar kurulamadı veya istifade edilemedi. Bu yeni dönemde inşallah bizler Belediye olarak, Rektörümüzün idareci kadrosu ile birlikte üniversitemizin bilgi birikiminin şehre yansıması noktasında neler yapılabileceğini konuşacağız. Sadece yerel yönetimlerle alakalı değil, kentin bütün gelişim alanlarını takip etmek zorundayız. Gelecekteki bütün planlamalarının konuşulması, fikir üretilmesi akabinde de proje üretilmesi gerekiyor. Biz Üniversitemizle her zaman işbirliğine açık olduğumuzu ifade ettik. Bu dönemi bir fırsat olarak görüyorum. Üniversitemizin bilgi ve birikiminden her alanda istifade etme imkânı var. Bizler de bundan sonraki süreçte daha çok görüşerek, istifade edeceğiz. Üniversitemizin gelişmesi noktasında imkânlarımız çerçevesinde Üniversitemizin yanındayız. Malatya olarak eğitim alanında mutlaka bir hedefimizin olması gerekiyor. Turgut Özal Tıp Merkezi büyük bir değer ve büyük bir marka. Malatya’mızın yanı sıra ülkemiz ve bölgemiz için de öyle. Üniversitemizin, Tıp Merkezimizin güçlenmesini Malatya’ya yapılabilecek en büyük yatırım olarak görüyoruz. Bu görüşmeleri daha da yoğunlaştıracağız.”

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi heyeti ile İnönü Üniversitesi heyeti gündemli koordinasyon toplantısına geçti.

HABER MERKEZİ