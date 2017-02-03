03 Şubat 2017 Cuma

“En fazla ‘evet’ oyu Kale'den çıkacak”

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, yeni anayasa konusunda vatandaşları bilgilendirmek sokakları gezdiklerini ifade ederek, “Referandumda en fazla ‘evet’ oyu Kale'den çıkacak. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

03 Şubat 2017 Cuma 15:43
“En fazla ‘evet’ oyu Kale'den çıkacak”

  1 Kasım Genel Seçimlerinde Türkiye'de AK Parti'ye en çok oy veren ilçelerden biri olan Kale'de, yeni anayasa için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Kalelileri yeni anayasa konusunda bilgilendirmek için sokakları gezdiklerini söyledi.

VATANDAŞLARIMIZI BİLGİLENDİRECEĞİZ
  Yeni anayasa çalışmaları başladığından bu yana vatandaşların nabzını tuttuklarını ifade eden Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, 1 Kasım'da yürüttükleri hummalı çalışmaları yeni referandum için de sürdüreceklerini söyledi. AK Parti ilçe teşkilatıyla birlikte sokakları dolaşarak yeni anayasa konusunda vatandaşları bilgilendirdiklerini anlatan Başkan Akdemir, referandumda en fazla evet oyunun Kale'den çıkması için çok çalışacaklarını ifade ederek, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için halktan güçlü destek almak şart. Bunun için yeni sistemi en iyi şekilde vatandaşlara anlatmak gerekiyor. Biz de bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu. (Haber-Foto: İHA)

İHA
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