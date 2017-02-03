VATANDAŞLARIMIZI BİLGİLENDİRECEĞİZ
Yeni anayasa çalışmaları başladığından bu yana vatandaşların nabzını tuttuklarını ifade eden Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, 1 Kasım'da yürüttükleri hummalı çalışmaları yeni referandum için de sürdüreceklerini söyledi. AK Parti ilçe teşkilatıyla birlikte sokakları dolaşarak yeni anayasa konusunda vatandaşları bilgilendirdiklerini anlatan Başkan Akdemir, referandumda en fazla evet oyunun Kale'den çıkması için çok çalışacaklarını ifade ederek, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için halktan güçlü destek almak şart. Bunun için yeni sistemi en iyi şekilde vatandaşlara anlatmak gerekiyor. Biz de bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu. (Haber-Foto: İHA)
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