"EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Bakan Tüfenkci mesajında, “Dünyada küreselleşme ile birlikte artan ticaret hacmine göre ticaretin basitleşmesi ve kolaylaşması, ticaretin güvenli bir şekilde yapılması öncelikli unsur haline gelmiştir. Dünya ticaretinde değişen şartlar ülke olarak bizim de durmaksızın gelişmemizi, idari ve fiziki yapımızın hızlı ve etkin bir şekilde sürdürmemizi gerektirmektedir. Bu kapsamda dünyanın en iyi, en güvenli ve en hızlı işleyen gümrük idarelerini oluşturarak üreten büyüyen 'büyük ve güçlü Türkiye'nin ticaret kapısı olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan, kuşakların ve coğrafyaların kavşak noktası olan ülkemizin dünyanın ilk on ekonomisinde yer almasını sağlamak amacıyla Bakanlık olarak gümrük hizmetlerimizin tamamında elektronik sistemleri esas alan, ticareti daha kolaylaştıran ve daha güvenli hale getiren uygulamalara ağırlık veriyoruz. Gümrük kapılarını modernize ediyor, ihtiyaç duyulan yerlerde yeni gümrük kapıları açıyoruz. Teknolojinin sunduğu en son imkanlarla kaçakçılığa geçit vermiyor, yasa dışı ticaretle daha etkin mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Sınır kapılarımızda kaybedilen zamanın önüne geçtik”



Dünyanın “hızlı ve kolay ticaretin güven kapısı” olma vizyonu çerçevesinde gümrüklerde gerçekleştirilen yeniliklerden Tek Pencere Sistemi ile gümrük işlemlerini tek noktada yürüttüklerini belirten Bakan Tüfenkci, “Ticaret erbabınızın zaman ve kaynak maliyetlerini azaltıyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımız ve ülkemize gelen turistlere araçları için önceden beyan uygulamasını başlattık. Sınır kapılarımızda kaybedilen zamanın önüne geçtik. Yaşanan bekleme ve kuyrukta beklemeye son verdik. Bilge programı ile Gümrük Beyannamelerinde tescil ve onay işlemlerini birleştirdik. İhracat işlemlerinde E-Fatura uygulamasını başlattık. Hızlı kargo taşımacılığını karayoluna açtık. Uluslararası ticari taşımalara kolaylık getirdik. Tır Ön Beyan ve Karayolunda Transit Rejiminde Ön Beyan uygulamalarıyla etkin risk analizi ve gümrük işlemlerimiz hız kazandı. Uygulamaya koyduğumuz GET-APP projesiyle gümrük işlemlerini ithalatçı ve ihracatçımızın izlemesine açıyoruz. Böylece ithalatçımız veya ihracatçımız, eşyasının gümrükteki durumunu baştan sona kadar anında internet üzerinden takip edebilecektir. Yeni uygulamayla beklemenin, keyfi uygulamaların ve yüksek maliyetlerin önüne geçilecek, ticaret erbabımızın küresel rekabet gücü artırılmış olacak” dedi.



“1 dakikada ihracat işlemlerinin yüzde 47’sini tamamlıyoruz”



Gümrük idarelerinin tamamında otomasyon sisteminin mevcut olduğunu, ithalat ve ihracat işlemlerinin yüzde 100’ünün elektronik ortamda gerçekleştirildiğini belirten Tüfenkci şunları dedi:

“1 dakikada ihracat işlemlerinin yüzde 47’sini tamamlıyoruz. 2002 yılında bir ihracat beyannamesinin işlemleri ortalama olarak 15 saatin üzerinde (15 saat 2 dakika) tamamlanırken, 2017 yılında bu süreyi 4 saat 47 dakikaya indirdik. Eşyanın muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı kırmızı hat oranı 2010 yılında yüzde 10 seviyesinde iken, 2017 yılında bu oranı yüzde 5,2 seviyesine çektik."



“Gümrük camiasının Dünya Gümrük Günü’nü tebrik ediyorum”



“Kapılarımızdaki teknik tedbirleri en üst seviyeye çıkardık" diyen Bakan Tüfenkci şunları kaydetti:

"Kaçakçılıkla mücadelede en etkin araçlarımızdan biri olan Araç ve Konteyner Tarama Sistemleri, yaygın adıyla X-Ray cihazları, kara kapılarımız ile limanlarımızın tamamına yakınına yerleştirdik. Uygulamaya koyduğumuz Plaka Tanıma Sistemi'yle araçların plakaları yüksek başarı oranına sahip yazılım ve donanımlar vasıtasıyla otomatik olarak okunup kayıt altına alınacak ve bu sayede gümrük işlemlerinin hızlandırılması, kara kapılarından giriş ve çıkışlarda uzun kuyrukların oluşmasının önüne geçilmesi, olası kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi sağlanacaktır. 26 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştireceğimiz Dünya Gümrük Günü’nün iş ortamının güvenliği konusuna vakfedildiğini ve bu yılki temanın 'ekonomik kalkınma için güvenli bir iş ortamı' çerçevesinde ulusal ve uluslararası platformlarda işbirliği çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu vesilesiyle başta gümrük işlemlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen personelimizin ve tüm gümrük camiasının Dünya Gümrük Günü’nü tebrik ediyorum.”

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