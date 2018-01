EMEKLİLERDEN CHP’YE ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya il Başkanlığı’na yeniden seçilen Enver Kiraz’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Son olarak, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tanguner ve yönetim kurulu üyeleri Kiraz'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyarette konuşan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner İl Başkanı Enver Kiraz'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Başkanımız güven tazeledi Malatya seçmeni de bunu arzu ediyordu. Bir ara başkanımız çekimser kaldıysa da Malatya’nın baskısı ile tekrar aday oldu ve başkan seçildi kendisine başarılar diliyoruz” diye konuştu.



Kiraz, ise her zaman emeklilerin yanında olmaya gayret ettiklerini ifade ederek, "Bizim ülkemizde maalesef eskiden salında bu güne kadar baktığımızda 30 yıl 40 yıl belli kurumlara hizmet etmiş, bu ülkeye hizmet etmiş emekliler maalesef emekli olduktan sonra hak ettikleri seviyede hak ettikler düzeyde bir yaşam süremiyorlar. Bu geçmişte gelen bu günde devam eden sorunlardan birisi. Emekliler hep düşük ücretler şikayetçi. Batılı ülkelerde emekli olan bir kişi torununu severken, tatilini yaparken maalesef bizim ülkemizde emekli olan kişiler geçinemediğinde ikinci bir iş bulma derdine düşüyorlar. Emekli bir an önce kurtarmak lazım burada en önemli görev siyasetçilere düşüyor “ diye konuştu. Emeklilerin en büyük sorunu sağlıkta alınan katkı payı olduğunu ifade eden Kiraz,”Özelikle muayene ücretlerinde ve ilaç bedellerinden kesilen katkı payları emeklerin üstüne büyük bir yük getiriyor, bu alınan katkı payların ortada kaldırılması gerekiyor. Her iki dini bayramlarda emeklilere bir maaş ikramiye verilmesi ve en düşük emekli maaşının asgari ücret olması gerekiyor” şeklinde konuştu.