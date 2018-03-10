''ELEŞTİRMEYE HAKKI YOK''

Turgut Özal Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreninin açılışında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "AK Belediyeler olarak, Malatya’da ilk günden beri, gece demeden, gündüz demeden çalışmalar yapıyoruz. Milletin hizmetinde olmaya devam ediyoruz. AK davanın gereği olarak tüm belediyelerimiz millete daha müreffeh daha güzel nasıl bir çalışma ortaya koyarız bunun gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise yapılacak olan Emanet Çarşısı ve Doğal Ürünler Pazarı’nın bölge için önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek, Malatya’nın her geçen gün büyüyen ve gelişen bir kent olarak bölgenin cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’de AK Partili belediyelerin sosyal sorumluluk anlayışıyla halka hizmet ettiğini belirtti. Belediyeciliğin sadece alt yapı hizmeti ile olmadığını dile getiren Tüfenkci, belediyeciliğin insanların geleceğine yönelik imar ve çalışmaları da kapsadığını söyledi.

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın kentlerin geleceğinin biçimlendirilmesi için yapılan planlamalarda büyük payının olduğunu ifade eden Tüfenkci, Türkiye’nin bütün sınırlarında huzur ve güven içerisinde yaşamak için sınırlarda terör koridorlarına asla müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

"SİVİL ŞEHİTLERİMİZ HER ŞEYİ BÜTÜN ÇIPLAKLIĞIYLA ANLATIYOR"

Avrupa ülkelerinin Türkiye’nin haklılığını anlamakta zorlandığını da dile getiren Tüfenkci, şunları söyledi:

"Birileri bunu anlamakta zorlansa da Avrupalı dostlarımız bunu anlamakta zorlansa da 'Hangi Türkiye'ye saldırı vardır' soru işaretleriyle raporlar hazırlasalar da gidip Hatay’a, Kilis'e, Cilvegözü'ne baksalar esasında oradaki sivil şehitlerimiz her şeyi bütün çıplaklığıyla anlatıyor. Ama mesele gerçeği görmek değil mesele üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Eğer bugün teröristleri ülkelerinde koruyorlarsa, muhafaza ediyorlarsa senin benim teröristim diye ayrım yapıyorlarsa bunların kalkıp da Türkiye’yi eleştirmeye hiç hakkı yok”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yollarında devam edeceklerini belirten Bakan Tüfenkci, bir yandan terörle mücadele ederken diğer yandan da ekonomiyi büyüteceklerini söyledi.

"SINIR ÖTESİNDE OPERASYON YAPARKEN ÜLKEMİZ İÇİN DE REFORMLARIMIZI HIZ KESMEDEN DEVAM ETTİRİYORUZ"

Programda son olarak söz alan Çalışma ve Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu ise sosyal devlet ilkesinin tam manası ile hayata geçtiği dönemden geçtiklerini belirterek, "Var gücümüzle bu anlamda çalışıyoruz, kimsesizlerin kimsesi olarak tüm mağdur ve mazlum vatandaşlara el uzatma derdinde oluyoruz" şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak belediyelere daha fazla katkı sağlayacakları bir dönemi planladıklarını ifade eden Sarıeroğlu, "Toplum yararına çalışma programlarımızla zaten şehirlerimizde süreçlere destek oluyoruz. Bundan sonra engelli kardeşlerimizle ilgili merkezler kurulduğu zaman, kadınlarımızla ilgili sosyal çalışmalar ve tesisler geliştirildiği zaman pozitif bir ayrımcılık gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'nin önemli ve zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İçeride ve sınırımızda çok önemli mücadeleler veriyoruz. Ama bunlar bizim asla hızımızı kesmiyor. Bir yandan kardeşlerimiz Afrin’de sınırımızın güvenliği, 80 milyon vatandaşımızı huzuru, refahı için de büyük bir mücadele içindeler. Rabbim Afrin'de ülkemiz için mücadele eden kardeşlerimizin yanında olsun, onları korusun. Bir yandan sınır ötesinde operasyon yaparken ülkemiz içinde reformlarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Arka arkaya TBMM'den paketlerimizi çıkarıyoruz. Hem iş dünyamız için hem çalışma hayatımız için hem emekçi kesimlerimiz açısından, çiftçi kesimi açısından çok önemli düzenlemeleri arka arkaya gerçekleştirdik"

Konuşmaların ardından Emanet Çarşısı ve Doğal Ürünler Pazarının temeli törene katılan protokol tarafından atıldı.

Programa Bakanların yanı sıra Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcı Öznur Çalık, Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve çok sayıda davetli katıldı. busabahmalatya.com