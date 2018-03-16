ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI ÖNÜNDE KONUŞTU

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Elazığ Şeker Fabrikası önünde yaptığı konuşmada, “Özelleştirilen 14 fabrika bin 575 köyden pancar alıyor. 47 bin 750 çiftçi bu köylerde pancar üretiyor. Eğer bu fabrikalar kapatılırsa bin 575 köy boşalacak” dedi.

Hükûmetin şeker fabrikalarını satma kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba koordinasyonunda kurulan komisyon şeker fabrikalarını gezmeye devam ediyor. Heyet, Doğu Anadolu Şeker Fabrikaları ziyaretlerinin 20.’sini Elazığ Şeker Fabrikası’nda gerçekleştirdi. Veli Ağbaba başkanlığında, milletvekilleri Kadim Durmaz, Burcu Köksal, Melike Basmacı, Okan Gaytancıoğlu, Turabi Kayan, Nurettin Demir, Şenal Sarıhan, Sezgin Tanrıkulu ve Özkan Yalım ile Parti Meclisi üyeleri Semra Dinçer, Gamze Pamuk Ateşli ve Pınar Uzun’dan oluşan heyetin Elazığ Şeker Fabrikası önündeki kitlesel basın açıklamasına, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti temsilcileri, Şeker İş Sendikası başkan ve yöneticileri, STK temsilcileri ve çok sayıda işçi ve üretici katıldı.

14 FABRİKA KAPANIRSA EN AZ BİN 575 KÖY BOŞALACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, fabrika önünde yaptığı açıklamada, yurdun dört bir yanını gezdiklerini belirterek, “Ankara’da bir ittifak kurmaya çalışıyorlar, o ittifak kendi koltuklarını koruma ittifakı. Alpullu’dan Elazığ’a kadar millet de bir ittifak kurdu, o ittifakın ismi de vatan ittifakı, şeker ittifakı, ekmek ittifakı. Biz vatan için, Türkiye’nin çıkarları için her türlü siyasi görüşle yan yana durmakta büyük onur duyuyoruz. Çünkü biz kendimiz için değil, Türkiye için şeker, vatan ittifakındayız. Özelleştirilen 14 fabrika bin 575 köyden pancar alıyor. 47 bin 750 çiftçi bu köylerde pancar üretiyor. Eğer bu fabrikalar kapatılırsa bin 575 köy boşalacak ” diye konuştu.

“ŞEKER FABRİKALARI ZARAR EDİYOR DİYORLAR”

Şeker fabrikaların kapatılmasının sadece fabrikada çalışanların problemi olmadığını kaydeden Ağbaba, “Bu problem tüm Türkiye’nin problemidir. Bu nedenle ‘şekeri savunmak vatanı savunmaktır’ diyoruz. Şekeri savunmak Türkiye’yi savunmaktır. Anadolu insanının, üreticinin sağlığına zararlı üç şey var. Biri nişasta bazlı şeker (NBŞ), diğeri iliklerimize kadar sömürüyor ABD, diğeri de herkesin bildiği gibi AKP. Anadolu insanının sağlığına zararlı üç şey: AKP, ABD, NBŞ. ‘Şeker fabrikaları zarar ediyor’ diyorlar. Her yıl 60 Milyar faiz ödeyen hükümet zarar etmiyor mu? Hem bu kadar faiz ödüyorlar hem de şeker fabrikalarının zararından söz ediyorlar” şeklinde konuştu. (Bülten) - busabahmalatya.com