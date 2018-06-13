Eğitime bir yıllık Türkiye bütçesi ayrıldı

Çalık, Battalgazi Tarım Meslek Lisesi Kampusu'nda yapılan Görme Engelliler Okulu ile 16 derslikli Battalgazi Mesleki Lisesi, spor salonu ve çok amaçlı atölye inşaatında incelemede bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte ziyaret ettiği Görme Engelliler Okulu'nun inşaatının projesini inceleyerek, çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.

Görme Engellileri Okulu ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "12 derslikli okulumuz, görme engelliler için hazırlandı. Sadece ilimizdeki kapasite değil çevre illerdeki görme engelli çocuklarımızı da alabilecek bir kapasiteye sahip" dedi.

KAMPUSUN İÇERİSİNDE 6 OKUL VAR

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise kampusun içerisinde 6 okulun olduğunu kaydederek, "Turgut Özal Üniversitemiz eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütüyor. Görme engellilerimiz ile ilgili okul projesi Malatya'mız için önemli bir kazanım. Bu okulumuz sadece Malatya'ya değil çevre illere de hizmet verebilecek pansiyonu olan, 12 derslikli bir okulumuz. Görme engelli çocuklarımız burada eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunarak, hayatlarını hem kendi he de aileleri açısından kolaylaştırmak açısından da önemli bir kazanım" diye konuştu.

VELİLERİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞAYACAĞIZ

Sosyal Politikalardan Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da sosyal devlet anlayışı içerisinde AK Parti olarak birçok sosyal politikalar ürettiklerini dile getirdi.

Sosyal devlet anlayışının içerisini doldurmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli politikalar ürettiklerini kaydeden Çalık, "Sosyal politikalar çerçevesinde en önemli çalışma insan hakkı ihlallerinin ortadan kaldırıldığı projelerle eğitimin önündeki engelliler kaldırmak oldu. Bu anlamda engellilerimizin istihdam, eğitim, ulaşılabilir olabilme haklarını teslim edebilmek için çok ciddi mücadeleler verdik. En önemlisi de özellikle engelli çocuklarımıza evde bakımları için verilen aylıklar ile birlikte ailelerimizin bizden en çok istediği çocuklarımızın eğitim alabilmelerinin önündeki engellileri kaldırmayı talep etmeleriydi. Bu vesileyle hem kaynaştırma okullarımızda engelli çocuklarımızın eğitimini sağladık hem de özel engellerine yönelik okullarımızı hem Malatya hem de Türkiye'de inşa ettik. Öncelikle Malatya'mızdaki engelsiz erişim sağlayabilecek okullarımızın inşasına çok önem verdik. İşitme Engelliler Okulumuz Malatya'mızda var. Otistik çocuklarımızla ilgili küçük bir okulumuz vardı. Ailelerimizin bizden talebi Malatya'mıza yakışır ve bölgeye hitap edecek bir otistik çocuklar okuluydu. Bu vesileyle bölgemizde tek olan bir otistik çocuklar okulunu Malatya'mıza kazandırdık. Yeşilyurt'ta yaptığımız incelemelerde Otistik Çocuklar Okulumuz nasip olursa 2018-2019'da eğitime girmiş olacak. Bizde çocuklarımız ve velilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşayacağız" sözlerini kaydetti.

Çalık, Görme Engelliler Okulu'nda bütün detayların düşünüldüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Battalgazi bölgemizde eğitim kompleksi haline gelen Ziraat Meslek Liselerinin, Meslek Yüksek Okullarının ve görme engellilerimize yönelik yapmış olduğumuz okulun içerisinde bulunduğu bu eğitim kompleksinin Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Görme Engelliler Okulumuz ile ilgili olarak Beyazay Derneği'nin değerli yöneticileri, okula giden öğrencilerimiz, bizim çevremizdeki 5-6 yaşındaki çocuklarımızın gelip, 'Ben okumak istiyorum. İlkokul ve ortaokuldan sonra liseye de gitmek istiyorum' cümleleri, daha sonrasında milletin sesine kulak veren liderimiz, cumhurbaşkanımızın talimatıyla Malatya'mıza bir Görme Engelliler Okulu kazandırıyoruz. Görme Engelliler Okulumuz diğer okullardan çok farklı. Girişinden çıkışına kadar görme engelli vatandaşlarımız ve çocuklarımızın rahatlıkla eğitim alabilecekleri bir mekan haline gelecek. Sadece sınıf ve derslik değil aynı zamanda burada bulunan atölyelerimizle, bilgisayar odalarımızla, laboratuarlarımızla, dinlenme odalarımızla ve bölgeden gelecek görme engelli çocuklarımızın kalacakları pansiyonla birlikte bölgemize kazandırılmış olacak. Engellilerin eğitimi, erişimi, istihdamı ve onların bakımıyla ilgili her türlü sorumluluğu sosyal devlet anlayışı içerisinde 16 yıldır üzerimizde taşıdık ve gereğini yerine getirdik."

"EĞİTİME YAPILAN YATIRIM YÜZÜMÜZÜN AKI"

Çalık, daha sonra beraberindekilerle 16 derslikli Battalgazi Mesleki Lisesi, spor salonu ve çok amaçlı atölye inşaatında incelemede bulundu. Öznur Çalık, "Türkiye'de eğitime ayırmış olduğumuz bütçe şuanda 2002 bütçesinin neredeyse tamamına yakını. Bir yıllık Türkiye bütçesini biz şuanda sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine ayırmış vaziyetteyiz. Malatya'ya ayırdığımız ve yaptığımız hizmetler yaklaşık 1,5 katrilyon. Milli Eğitim Bakanlığının Malatya'ya olan eğitim yatırımını çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Bu çerçevede anaokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz ve mesleki teknik eğitimimiz olmak üzere yatırımlarımız, spor salonlarımız ve pansiyonlarımızla birlikte devam ediyoruz" dedi.

busabahmalatya.com