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“Eğitim sistemi niteliksizleşmiştir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Türkiye’nin eğitim sistemi son dönemlerde tamamen bozulmuş ve tamamen niteliksizleşmiştir. Laik ve bilimsel eğitimden uzak sadece tek tip insan yetiştirmeye yönelik bir eğitim sistemi ile karşı karşıyayız” dedi.

“Eğitim sistemi niteliksizleşmiştir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Türkiye’nin eğitim sistemi son dönemlerde tamamen bozulmuş ve tamamen niteliksizleşmiştir. Laik ve bilimsel eğitimden uzak sadece tek tip insan yetiştirmeye yönelik bir eğitim sistemi ile karşı karşıyayız” dedi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 11:17
“Eğitim sistemi niteliksizleşmiştir”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Adayı Veli Ağbaba, beraberinde 4. Sıra Milletvekili Adayı Av. Berna Karadaş ve parti yöneticileri ile birlikte Alevi Eşit Yurttaşlık Derneğini ziyaret etti.

Alevi Eşit Yurttaşlık Derneği Başkanı Erdoğan Ünverdi, Dernek olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ni heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sizlerin huzurunda Veli Beye ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne teşekkür ediyorum. Bir seçim süreci yaşamaktayız. Bu seçim süreci Türkiye için önemli bir eşik diyebiliriz. Çünkü tek adam dayatması, tek adamın egemen olduğu, her dediğinin kanun olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bu antidemokratik sisteme dur demek için demokrasiden yana çoğulcu demokrasiden yana, katılımcı demokrasiden yana güçleri değerlendirip tek adam sistemine mutlaka dur demeliyiz. Biz Alevi Yurttaşlar Derneği olarak çoğulcu demokrasiden yanayız. Aynı zamanda Alevi Derneğiyiz. Biz aynı zamanda bir inanç kuruluyuz. İnşallah Veli Bey’in önümüzdeki süreçte parlamentoda Alevilerin hakları konusunda mücadelesine devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Malatya’ya hizmetleriyle öne çıkan isimlerden biridir. Bundan dolayı biz Veli Bey’i ülkede şeker fabrikasının özelleştirilmesi gibi özelleştirilmelere karşı duran, Alevi Hakları gibi eşit olmayan yurttaşların haklarını savunmasından dolayı tekrar kendisini kutluyoruz” diye konuştu.

“HERKESİ TEK TİP OKULDA YETİŞTİRMEK İÇİN DAYATMA YAPILIYOR”

“Aslında Alevilerin talepleri ve Türkiye’nin talepleri arasında fark yok. Biz CHP’nin vaatlerinde ve politikalarında bunların hepsinin olduğunu söylemek istiyorum. Bunlardan birisi asimilasyon politikalarına son verilmesidir” diyen Veli Ağbaba, “Türkiye’nin eğitim sistemi son dönemlerde tamamen bozulmuş ve tamamen niteliksizleşmiştir. Laik ve bilimsel eğitimden uzak sadece tek tip insan yetiştirmeye yönelik bir eğitim sistemi ile karşı karşıyayız. Bu sadece burada bulunan insanların değil Türkiye’de bulunan herkesin niteliksizleşmesine, kalitesinin düşmesine yol açar ve bunun da uluslararası alanda karşılığını görüyoruz. Türkiye 3. dünya ülke ülkeleri arasında yerini almış durumda. Türkiye’de tabii birçok mesele var ama çözülmesi gereken temel meselelerden birisi. Ben burada ne söylüyorsam başka derneklerde de aynı şeyi söylüyorum. Hiçbir çocuk zorla bir okula gönderilmemelidir. Hiç kimse ne zorla imam hatibe gönderilmeli ne de imam hatibe gitmek isteyen öğrenciye engel olunmalıdır. Bugün dayatılan şey herkesin tek tip okulda yetiştirmektir. Sadece AKP’nin durumu iyi olan çocukları imam hatibe gitmiyor. Bunun dışında Alevi, Sünni herkesi imam hatibe göndermeye çalışıyorlar. Ve bundan rahatsız olan kurumlarda yeterince ses çıkarmıyor maalesef. Sadece bazı sendikalar zaman zaman ses çıkarıyor ama en çok etkilenen kurumlar ses çıkarmıyor. Bunu anlamak mümkün değil” diye konuştu. 

BÜLTEN

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaChpVeli Ağbaba
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